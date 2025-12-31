公益出租人賣房 無優稅

高雄市稅捐稽徵處表示，依據房屋稅條例、相關自治條例規定，屋主將名下房屋出租給符合租金補貼申請資格者，經核定為公益出租人，可享受地價稅、房屋稅租稅優惠，但不包含土增稅。

內政部大力推動社宅，鼓勵民眾將閒置空屋釋出，成為公益出租人。稅捐處表示，近期接到民眾電話，表示有意在確認出售房地前，先加入公益出租人行列，想了解未來出售時，公益出租人可否適用優惠稅率課徵土增稅？

稅捐處強調，住宅法已明定公益出租人有綜所稅、房屋稅、地價稅等三大稅負優惠，也就是綜所稅每屋每月租金收入最高1.5萬元免稅，房屋稅、地價稅等持有稅都比照自住稅率課徵。

不過，若房東出售出租房屋，在課徵土增稅時，並無相關優惠，無法主張適用土增稅自住稅率。