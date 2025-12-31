彈性育嬰留停 三大配套

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

彈性育嬰留停自2026年元旦起上路，勞工可以「日」為單位申請育嬰留停，兩年期間最多30日可單日請。勞動部表示，政府提供津貼、續保（含勞退）、雇主獎勵等三大配套，透過簡化手續及支持性措施，給育兒勞工更多彈性，也支持小微企業。

勞動部指出，相關津貼及續保申辦手續，不用按日申請，可累積多日後一次辦理，且津貼及續保可一次辦理完成。申辦方式與現行相同，可線上、也可書面申請。

勞動部也表示，勞保局已修改津貼及續保申請書表，整合育嬰留停屆滿後的復職申報作業，被保險人選擇續保時，會一併辦理留停屆滿之復職申請。

勞保局會在被保險人於續保期限屆滿隔天，主動恢復其為一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再填具復職通知書。但員工如提前復職，則應由投保單位填具復職通知書通知勞保局。

