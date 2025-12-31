低價賣股權 當心視同贈與

財政部中區國稅局提醒，未上市櫃公司股權移轉時，若以明顯低於資產淨值的價格出售，且未能提出足以影響售價的客觀因素證明，差價部分將視為贈與，應依法核課贈與稅。

《遺產及贈與稅法》規定，以顯著不相當之代價讓與財產、免除或承擔債務者，差額部分視同贈與，應依規定課徵贈與稅。

中區國稅局表示，近期查獲納稅人陳先生（化名）今年2月11日以每股10元，出售未上市櫃甲公司股權10萬股，但依甲公司出售時的資產負債表計算，甲公司每股資產淨值為250元，也就是陳先生實際股權價值為2,500萬元，與出售價格價差高達2,400萬元。

國稅局認定，這就是以顯著不相當代價讓與財產，應視同贈與，因此通知陳先生在十日內辦理贈與稅申報或提出非屬贈與相關證明，但陳先生無法提出資料，因此在通知期限內完成申報，並繳納贈與稅215萬餘元。

國稅局提醒，民眾出售未上市櫃公司股權時，應留意交易價格是否低於資產淨值，避免被認定為贈與。

實務上，常被認定為「視同贈與」的行為，像是父母將保單要保人變更為子女，即便沒有金錢往來，也視同無償轉讓保單價值，依法屬於贈與行為；或是父母無償幫子女償還債務，包括學貸、車貸、信用卡費或其他個人負債，都屬於「無償承擔債務」，依法視同贈與。