勞退自提6% 免計所得課稅

勞動部昨（30）日表示，勞工自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，提醒企業，即將申報員工2025年各類所得扣繳憑單，在申報時應將勞工在該年度個人自願提繳退休金金額，從薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅。

依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，具有節稅效果。

勞動部舉例，若勞工2025年每月工資為4萬6,000元（勞退月提繳工資歸級為4萬8,200元），年終獎金兩個月，則全年薪資所得為64萬4,000元（4萬6,000元×14個月）。

若勞工當年度每月自願提繳6%退休金，則2025年度扣繳憑單「依勞工、軍公教及政務人員退撫相關法令提（撥）繳（不計入薪資課稅）之金額」欄位，應填報3萬4,704元（4萬8,200元×6%×12個月），而「給付總額」欄位應填報60萬9,296元（64萬4,000元-3萬4,704元）。

勞動部提醒，勞工如在2025年度有自願提繳退休金，明年5月申報所得稅時，務必再次確認這筆自願提繳金額，已自薪資所得總額中扣除，若發現金額有誤或未扣除，應洽事業單位，向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以保障自身權益。

根據統計，自提勞退比例最高的族群，就是高薪、高所得族群，大約50%的高薪族都有自提勞退，就是因為可以節稅。

勞動部表示，參加自願提繳退休金除享有稅賦優惠，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時享有最低保證收益，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障，若是不善理財的月光族，選擇勞退自提6%，可能比股利賺更多。

勞動部說明，勞退基金是勞動基金運用局透過專業機構操盤，每個月都會計算當前收益，投資方式分為自營、委外。委外投資部分，含國內外股票、債券、有價值的多元資產，各種平衡度最高，投資風險小，最安全。

勞動部也提醒，退休準備愈早開始，累積效果愈顯著，即使目前尚未提繳，現在起步也絕對不嫌晚。