普發1萬領取率已破9成！數發部祭「2策略防詐」 部長：一個無感的政績

中央社／ 台北30日電
普發現金新台幣1萬元上路超過1個月，數發部長林宜敬今天表示，截至12月29日，普發1萬元領取率已突破9成。聯合報資料照，記者杜建重／攝影
普發現金新台幣1萬元上路超過1個月，數發部長林宜敬今天表示，截至12月29日，普發1萬元領取率已突破9成，這次未如外界先前預期出現大量詐騙，主要是數發部以黑白名單2大策略防堵，避免民眾接觸詐騙訊息。

⭐2025總回顧

普發現金1萬元從今年11月開跑，林宜敬在社群網站臉書（Facebook）發文表示，截至12月29日，普發1萬元領取率已突破9成，過程算平順，也未像先前一些人所預測出現大量詐騙。

林宜敬說，在普發現金1萬元作業中，數發部負責資訊系統建置與防堵詐騙。其中，數發部能在短時間內完成系統建置，主要是將先前普發6000元的資訊系統模組化、標準化，透過以參數設定取代客製化的方式，不但縮短建置與測試的時間，也提高系統品質。

在防堵詐騙上，林宜敬指出，數發部採取2大策略，首先是「只此一家，別無分號」，數發部與財政部等各部會溝通協調，將所有普發現金1萬元的登記與查詢作業集中在同一個網站。同時，擴大宣傳，告訴民眾所有登記與資料查詢都只在普發現金官方網站進行，這是白名單策略，縮小防守範圍。

其次為主動防堵，林宜敬說明，數發部事先將看起來像是官網（10000.gov.tw）的其他網址都登記下來，如10000.gov.com、I0000-gov.tw、1oooo.gov.com等，先下手為強，避免這些網址落入詐騙集團的手中。此外，數發部也以科技手段在網路上搜索巡檢，一旦發現可疑網站，檢查確認後封鎖，這是黑名單策略，避免民眾接觸到詐騙訊息。

林宜敬說，這是「一個無感的政績」，作業順利讓民眾幾乎沒有發現數發部的存在，但這就是數發部重要的政績。

數發部 詐騙集團 普發現金 財政部

