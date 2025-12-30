雇主注意！2025薪資所得申報 應扣除員工勞退自提

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
員工示意圖。圖／AI生成

勞動部30日提醒，事業單位即將申報員工2025年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」，各事業單位申報時，應將勞工於該年度內個人自願提繳退休金金額，自薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅款。

勞動部表示，為鼓勵勞工自願提繳退休金，《勞工退休金條例》規定，勞工自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。

因此，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將其年度自願提繳金額填報於「依勞工、軍公教及政務人員退撫相關法令提(撥)繳(不計入薪資課稅)之金額」欄位，同時「給付總額」欄位亦須扣除該自願提繳金額。

勞動部舉例說明，若勞工2025年度每月工資為4萬6,000元(勞退月提繳工資歸級為4萬8,200元)，年終獎金兩個月，則全年薪資所得為64萬4,000元(4萬6,000元×14個月)。

若勞工當年度每月自願提繳6%退休金，則2025年度扣繳憑單「依勞工、軍公教及政務人員退撫相關法令提(撥)繳(不計入薪資課稅)之金額」欄位應填報3萬4,704元(4萬8,200元×6%×12個月)，而「給付總額」欄位應填報60萬9,296元(64萬4,000元-3萬4,704元)。

勞動部提醒，勞工如在2025年度有自願提繳退休金，明年度申報所得稅時，務必再次確認該筆自願提繳金額已自薪資所得總額中扣除，若發現金額有誤或未扣除，請儘速洽事業單位向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以保障自身權益。

勞工退休金 薪資 所得稅 年薪 國稅局 年終獎金

