賴總統公布延長電動車輛減免稅 財政部：明年元旦上路

中央社／ 台北30日電
財政部。圖／聯合報資料照片
總統賴清德今天公布修正貨物稅條例第12條之3、使用牌照稅法第5條等條文，財政部表示，新法延長電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅至2030年底，可減輕民眾行的負擔。

財政部今天發布新聞稿表示，為節能減碳，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利台灣完全以電能為動力車輛相關產業發展，達成政府2030年運具電動化階段性目標，並實現2050淨零排放願景，新法延長電動車輛減免稅實施期限5年，至2030年12月31日，2項稅法條文均自2026年1月1日生效施行。

財政部表示，電動車輛減免稅可減輕民眾行的負擔，鼓勵民眾選擇購買低污染車輛，提升電動車輛普及率，並兼顧車輛產業發展，對整體產業、社會及生活環境均具正面效益，將加強宣導，以利各界充分瞭解，落實政策利民美意。

