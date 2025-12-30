快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院財政委員會昨（29）日初審通過《海關進口稅則》修正草案，將生產啤酒的主要原料麥芽及啤酒花等稅率調整為免稅，據財政部預估，零關稅之後，可提升國產啤酒市場競爭力，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9,539萬元。

財委會昨日審查朝野立委提案海關進口稅則修正案，因國內相關產業長期受國外品牌低價競爭排擠，為提升競爭力，除了自今年7月3日已針對陸製啤酒課徵反傾銷稅外，立委提案將生產啤酒原料關稅調降至免稅，原本各項稅率為15％、7.5％。

財政部評估，台灣進口麥芽及啤酒花用於啤酒釀造者，占總進口量比率分別97％及86％，若免除進口關稅，可降低國內生產成本，提高競爭力及市占率，有助競爭；同時農糧署也認為，因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，對於是否調降麥芽及啤酒花關稅稅率無意見。

昨日經討論後，綜整立委提案初審通過，全案不須交由黨團協商。

關稅 免稅

台版肥咖申報違規 分級處罰

財政部日前公告修正「台版肥咖條款」減免處罰標準及裁罰倍數參考表，對於違規樣態輕微者減輕處罰，希望金融機構配合完成盡職審查...

最低工資補貼 最多六個月

最低工資自明年元旦起調升，為協助受關稅衝擊製造業，經濟部昨（29）日公告補貼要點，針對營業額減少10%以上的製造業者提供...

身障者免牌照稅 擬放寬

立法院財政委員會昨（29）日初審通過《使用牌照稅法》修正案，擴大身心障礙者免徵使用牌照稅範圍，增訂身心障礙者二親等親屬車...

啤酒原料免稅 初審過關

立法院財政委員會昨（29）日初審通過《海關進口稅則》修正草案，將生產啤酒的主要原料麥芽及啤酒花等稅率調整為免稅，據財政部...

金融機構申報台版肥咖 財政部放寬免罰要件

為使金融機構落實共同申報及盡職審查制度，財政部修正發布攸關「台版肥咖條款」的申報金融機構減免裁罰規定，放寬免罰要件並提供...

退休金算盤／勞退自提免稅 還可參與分紅

勞退新制上路20年來，僅16.85%勞工選擇自提退休金，不到二成。其實，若自願提繳勞工退休金，可免計所得課稅。勞動部提醒...

