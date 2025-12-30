啤酒原料免稅 初審過關

立法院財政委員會昨（29）日初審通過《海關進口稅則》修正草案，將生產啤酒的主要原料麥芽及啤酒花等稅率調整為免稅，據財政部預估，零關稅之後，可提升國產啤酒市場競爭力，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9,539萬元。

財委會昨日審查朝野立委提案海關進口稅則修正案，因國內相關產業長期受國外品牌低價競爭排擠，為提升競爭力，除了自今年7月3日已針對陸製啤酒課徵反傾銷稅外，立委提案將生產啤酒原料關稅調降至免稅，原本各項稅率為15％、7.5％。

財政部評估，台灣進口麥芽及啤酒花用於啤酒釀造者，占總進口量比率分別97％及86％，若免除進口關稅，可降低國內生產成本，提高競爭力及市占率，有助競爭；同時農糧署也認為，因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，對於是否調降麥芽及啤酒花關稅稅率無意見。

昨日經討論後，綜整立委提案初審通過，全案不須交由黨團協商。