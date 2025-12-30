身障者免牌照稅 擬放寬

立法院財政委員會昨（29）日初審通過《使用牌照稅法》修正案，擴大身心障礙者免徵使用牌照稅範圍，增訂身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，同樣適用免徵牌照稅優惠。

現行牌照稅法，針對身心障礙者免稅有兩類規定，首先是持有駕照的身障者本人，名下車輛限一輛免稅；另一類是身障者因身心狀況無駕照，而本人、配偶、同戶籍二親等內親屬名下車輛，實際供身障者使用，也限一輛免稅。

立委提案修正牌照稅法，放寬認定。國民黨立委林思銘指出，無駕照的身障者未必與擁有車輛的二親等親屬同住或設於同一戶籍，因此，他認為不應從居住地限制，而是要以實際提供身心障礙者使用的車輛來認定免徵牌照稅。昨日經討論並調整文字後通過初審，增訂二親等內親屬所有且車籍地與身障者戶籍地相同，且實際供身障者使用車輛，也可免牌照稅，同樣每位身心障礙者以一輛為限。