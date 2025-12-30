快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

最低工資自明年元旦起調升，為協助受關稅衝擊製造業經濟部昨（29）日公告補貼要點，針對營業額減少10%以上的製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼六個月，移工最低工資調升亦可納入。

經濟部強調，此次最低工資補助申請僅限製造業，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍之事業，且必須是適用最低工資的勞工。

產發署表示，經費來源是韌性條例勞工就業20億元預算，受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄。

最低工資自2026年1月1日起由28,590元調升至29,500元，調升910元，時薪由190元調整為196元，調升6元。考量對等關稅衝擊及匯率波動對國內製造業營運造成衝擊，因此對於受創製造業提出最低工資薪資補貼。

受創製造業標準從寬認定，美國總統川普是在4月發布對等關稅，官員表示，只要該公司營業額2025年5月及6月至2026年3月及4月任一期（每二個月為一期），較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予2026年1月至6月期間之補貼。

經濟部表示，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼六個月；換言之，全職員工每人補貼上限5,460元、部分工時員工每人補貼上限2,880元。

產發署表示，最低工資受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄為止。申請方式採線上登記申請，申請應備資料包含申請書（含申請事業基本資料、投保證號等）及申請事業存摺影本。

最低工資補貼 最多六個月

