台版肥咖申報違規 分級處罰

財政部日前公告修正「台版肥咖條款」減免處罰標準及裁罰倍數參考表，對於違規樣態輕微者減輕處罰，希望金融機構配合完成盡職審查，但若是故意未依規定辦理盡職審查，最重仍可開罰1,000萬元。

為與國際稅務資訊透明標準接軌，財政部推動金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（CRS辦法），又被稱為「台版肥咖條款」。在每年報稅季期間，財政部要求金融機構須申報金融帳戶，並於每年9月與交換國交換稅務用途金融帳戶資訊，目前與日本、英國、澳洲交換，透過跨國交換資訊，可交叉比對異常狀況，揪出跨國避稅。

國際財政司長李明機昨（29）日表示，財政部2017年訂定CRS盡職審查準則後，2018年公布裁處標準，2021年開始請國稅局實地檢查，期間發現部分違章態樣，國財司通盤檢討，適度修正裁罰標準。

李明機強調，原則上以輔導為主、裁罰為輔，希望讓金融機構申報能夠盡量上軌道。據統計，每年約檢查8,000多件，目前尚無金融機構受罰紀錄。

減免處罰標準方面，修正重點包括金融機構在國稅局通知前自動更正錯誤申報者，免罰；金融機構若在國稅局通知前自行補報，件數五件以下，或補報件數占所屬年度總件數比率10％以下，且補報件數100件以下，也可免罰。

金融機構若未依規定進行盡職審查義務，若在國稅局通知前自行完成，且後續也配合更正完成，同樣免罰。

錯誤申報方面，在國稅局通知前自動更正免罰；一周內更正，每帳戶罰3,000元；未於一周內更正，第一次每帳戶4,000元，第二次每帳戶5,000元、第三次後每帳戶6,000元。

至於每次裁罰上限，若為故意者上限為30萬元；非故意者為20萬元；金融機構未依規定辦理盡職審查，若帳戶多為低資產個人帳戶，每次罰20萬元；若涉及高資產帳戶、新帳戶或實體帳戶，每次更高；若屬故意未依規定辦理盡職審查，最重1,000萬元。