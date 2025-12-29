金融機構申報台版肥咖 財政部放寬免罰要件

為使金融機構落實共同申報及盡職審查制度，財政部修正發布攸關「台版肥咖條款」的申報金融機構減免裁罰規定，放寬免罰要件並提供明確裁罰金額，以鼓勵申報金融機構遵循。

跟進全球反避稅趨勢，財政部2017年依稅捐稽徵法訂定發布俗稱「台版肥咖條款（FATCA，美國外國帳戶稅收遵從法）」的金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（CRS辦法），2018年進一步修正發布「減免處罰標準」與「裁罰倍數參考表」相關規定。

財政部國際財政司司長李明機今天在例行記者會說明，自CRS辦法訂定發布以來，都是輔導為主、裁罰為輔，由於金融機構法遵成熟度高，迄今未有任何一家金融機構受罰案例。

財政部說明，此次修正是在參考各地國稅局進行書面或實地檢查的實務經驗後，通盤檢討修正減免處罰標準及裁罰倍數參考表，放寬免罰要件，以提高國稅局通知前、金融機構自動補完成盡職審查或申報義務的誘因。

財政部官員說明，新規將原本違章情形由「短漏報」稅務用途金融帳戶資訊，分別修正為「錯誤申報」及「未申報」，以符合現行作業程序，同時，若於國稅局通知前，自行更正申報、補報未超過一定數量或比例，如當次補報件數少於5件等，可免予處罰。

財政部官員補充，若未依規定進行盡職審查，但在國稅局通知前，自行依規定辦理盡職審查且自動更正申報或補報，亦可免予處罰。此外，新規就「錯誤申報」、「未申報」及「未依規定進行盡職審查」，均增訂「首次裁處且配合完成遵循事項」的免罰要件。

至於裁罰倍數參考表，官員說明，若拒絕CRS調查，未依限辦理首次罰新台幣3000元，第2次罰9000元，第3次以上每次3萬元；對於CRS申報問題，如錯誤申報、未申報、或未申報但無應申報帳務等，每帳戶罰3000元，未依限更正者再加重裁罰至4000元至7000元不等。此外，非故意違規者每次最高罰20萬元，故意違規者每次最高罰30萬元。

官員表示，對於CRS未依規定盡職審查者，較低資產帳戶每次罰20萬元，高資產者、新開戶或實體帳戶者，每次罰50萬元，故意違規者將重罰1000萬元。

財政部說明，此次修正自今年12月26日生效，申報金融機構於修正前所發生應處罰鍰的行為，於12月26日尚未裁罰確定者，適用修正後的規定辦理，但修正前規定較有利於申報金融機構者，適用修正前的規定。