新婚報稅 留意登記時間

年底將至，財政部台北國稅局提醒，我國婚姻制度採「登記婚」，年底前如果完成結婚登記，明年5月申報今年綜所稅時，新婚夫妻可選擇分開或合併申報；但如果12月31日前尚未登記，因今年還不是夫妻關係，明年5月報稅時雙方只能分開申報，不能合併辦理。

台北國稅局表示，常有民眾誤以為，只要舉辦婚禮、公開宴客，報稅時就算是夫妻、可合併申報綜所稅，但實際上要看登記日期。

舉例來說，甲君與乙君2022年12月15日宴客，但直到2023年元月5日才去戶政機關辦妥結婚登記，依法律規定，雙方婚姻關係是自2023年元月5日才產生效力，因此夫妻兩人在2023年5月申報2022年綜所稅時，只能分開申報。納稅人新婚後在辦理綜所稅結算申報時，應注意所得年度婚姻關係是否已生法律效力。