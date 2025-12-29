減稅效應 綜所稅退稅額增14% 第三批下月20日入帳

小確幸來了，今年申報去年綜所稅的第三批退稅，將於明年元月20日入帳，這批共7.2萬戶、退稅金額共8.5億元。三批綜所稅退稅共384.6萬戶，年增5.9％，退稅682.2億元，年增達14.1％，反映出免稅額、扣除額、基本生活費調升的減稅效應。

財政資訊中心統計，今年5月申報去年度綜所稅，總申報件數705.3萬件，年增1.95％。從五區國稅局來看，北區結算申報件數約279萬件、維持五區之最，其次為中區161萬件、南區96萬件。

退稅部分，整體退稅案件384萬6,841件、年增5.98％，退稅金額682.2億元、年增14.19％。財政部官員解釋，退稅案件與金額增加，主要與2024年綜所稅課稅級距、免稅額、扣除額及每人基本生活費調高有關。

從五區國稅局來看，退稅件數與金額，以北區147萬873戶、退稅285.3億元最多，其次為中區91萬334戶、133.1億元，台北國稅局共退稅47萬2,968戶，雖為五區第四，但金額118.2億元為五區第三。

補稅部分，整體補稅17.9萬戶、年減6.1％，補稅金額98.3億元、年增10.42％。其中被國稅局「抓漏」的違規補稅情形，違章件數為1.5萬戶、年減0.94％，補稅48.1億元、年增10.28％。

財政部官員解釋，綜所稅需補稅情況主要有三種，分別是免稅額申報錯誤、所得額申報錯誤、扣除額申報錯誤，又以後兩者補稅金額較多，例如漏報租賃所得、私人借貸利息所得等，或是申報人身保險費時，沒注意到要保人與被保險人非同一申報戶，或將非屬醫療性質的醫美整形、坐月子費用、看護費用及住院期間餐費列報為醫藥及生育費列舉扣除額，或申報醫藥及生育費列舉扣除額時未自行減除受有保險給付部分。