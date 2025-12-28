快訊

小確幸來了！第三批退稅共7.2萬戶 8.5億元 「這天」入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

小確幸來了！綜所稅第三批退稅將於明年1月20日入帳，財政部統計，符合綜所稅第三批退稅案件共7萬2,184件、退稅金額8億5,356萬元。

⭐2025總回顧

財政部統計，今年綜所稅申報件數705萬3,270件，合計三批退稅共384萬6,841件、退稅金額682億1,973萬2,833元。

據統計，2024年度綜所稅總申報件數705萬3,270件，較上年成長1.95％。從五區國稅局來看，北區結算申報件數為2,79萬1,889件、維持五區之最，其次為中區161萬5,553件、南區96萬479件。

退稅部分，整體退稅案件384萬6,841件、年增5.98％，退稅金額682億1,973萬2,833元、年增14.19％。財政部官員解釋，退稅案件與金額增加，主要與2024年度綜所稅課稅級距、免稅額、扣除額及每人基本生活費調高有關。

從五區國稅局來看，退稅件數與金額，以北區件數為147萬873件、285億2,934萬7,538元最多、其次為中區91萬334件、133億561萬8,249元，台北國稅局退稅件數雖然為五區第四，但金額118億1,856萬6,695元為五區第三。

補稅部分，整體補稅17萬9,104件、較去年減少6.06％，補稅金額98億2,992萬2,750元、較去年增加10.42％。其中，被國稅局「抓漏」的違規補稅情形，違章件數為1萬5,313件、年減0.94％，補稅金額為48億730萬6,581元、年增10.28％。

財政部官員解釋，綜所稅需要補稅的情況主要有三種，分別是免稅額申報錯誤、所得額申報錯誤、扣除額申報錯誤，其中又以後面兩者的補稅金額較多，例如漏報租賃所得、私人借貸利息所得、海外所得及大陸地區來源所得等，或是申報人身保險費時，沒注意到要保人與被保險人非同一申報戶，或是將非屬醫療性質之醫美整形、坐月子費用、看護費用及住院期間餐費列報為醫藥及生育費列舉扣除額，或申報醫藥及生育費列舉扣除額時未自行減除受有保險給付部分。

從五區國稅局來看，補稅件數與金額，以北區為7萬3,690件、35億3,193萬4,039元最多、台北國稅局補稅件數2萬9,410件為五區第三，但金額30億6,781萬4,275元為第二，中區3萬6,691件為第二，金額13億8,189萬8,880為五區第三。

違章補稅部分，從金額來看，台北國稅局以3,787件補稅18億6,251萬1,270元拿下第一；第二為北區5,686件、15億9,032萬5,818元；中區則為第三，2,805 件數、5億4,312萬1,218元。但每件違章案件平均補稅金額來看，台北國稅局每件平均49萬1,817元最多、其次為北區每件27萬9,691元、第三則是南區平均26萬7,780元。

