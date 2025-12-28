地王未換人市場先降溫 彰化3成地價區段凍漲

彰化縣2026年公告土地現值及公告地價出爐，整體調整幅度不大，但市場訊號出現變化，縣府地政處指出，地價調查期間從2024年9月2日到今年9月1日，全縣不動產實價登錄交易量較前期減少，成交價格僅微幅上揚，顯示彰化不動產市場已轉為「量縮價穩」，投資與交易動能趨於保守。

根據地政處統計，這次公告土地現值整體較今年微調2.16%，全縣26鄉鎮市、7720個地價區段中，約有3成維持凍漲；公告地價則較2024年微調3.64%，同樣採取漸進、平穩方式調整，凍漲比例也約3成，相關地價預計於明年1月1日依法公告。

雖然整體市場走勢趨穩，彰化「地王」仍未出現更替，明年地王持續由彰化市民族路東側、介於中華路至合作金庫彰營支庫一帶的商業區蟬聯，該宗地公告土地現值每平方公尺21.58萬元，折合每坪約71.3萬元，僅較去年小幅調漲0.61%；公告地價每平方公尺9.36萬元、每坪約30.9萬元，則與前期持平。

地政處說，此次地價調整已綜合考量地價變動情形、地方財政需求、社會經濟狀況及民眾負擔能力，同時檢討各地價區段間的均衡性，並非單純反映個別高價路段表現。

地政處也提醒，公告土地現值主要作為課徵土地增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，若民眾未進行土地買賣或贈與等不動產移轉行為，現值調整並不會直接影響稅負，多數持有土地的民眾感受不一定增加。