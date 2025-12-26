遺產稅申報便民措施有雷 他多做一動作少繳15萬稅金

國稅局2022年推出「遺產稅申報稅額試算服務」便民措施，資深地政士表示，這項服務很方便，但使用時最好請專業人員檢視一下內容，否則可能會多繳遺產稅。

最近就有一案例，一位民眾的母親日前往生後，收到國稅局主動寄來的稅額試算通知單，應納稅額約49萬元。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，過去長輩過世，申辦遺產稅相當麻煩，不僅得向多個單位查詢長輩遺產項目，金額，並且得到國稅局辦理申報繳。

但現在國稅局不僅會主動寄送稅額試算通知單，而且繼承人只需掃描QR Code線上確認，即可完成申報繳稅，繳完遺產稅後，再去地政事務所辦理分割繼承，將不動產分配後，即可完成登記結案。

這位民眾也打算這樣做，但是，想想還是問一下地政士事務所，還好有這樣做，否則就多繳了15萬元。

原來他的母親遺產有現金、股票、房屋以及土地，事務所透過網路分區使用證明查詢，發現土地之中，有2筆是免稅土地，另外透過網路街景地圖服務，又發現了有1筆土地是供公眾通行的道路。

為此，事務所向公所申請相關證明，佐證該道路是供公眾通行，經過公所會同相關單位的會勘，證明事務所的主張是正確的，再依照遺產稅法規定，將該筆土地改列不計入遺產總額，不用課徵遺產稅。

鄭文在表示，2筆的公共設施保留地，加上1筆的供公眾通行的道路用地，3筆土地公告現值近150萬元，依照該案10%遺產稅計算，實際應納遺產稅，降到約34萬元，省下近15萬元的遺產稅，讓繼承人喜出望外。

鄭文在表示，遺產稅的規定土地有應稅、免稅及不課徵遺產稅的不同，所以除了應稅土地之外，如何找出免稅及不課徵遺產稅土地，是節稅的不二法門。

他表示，政府為了提高行政效率，有許多的便民措施，但是百密有ㄧ疏，土地公告現值會在遺產清冊中出現，但該土地應稅？免稅？不課徵？就必須由納稅義務人負舉證責任。

他建議，收到國稅局的遺產稅試算通知書，最好還是拿出來檢視一下，如果有免遺產稅土地、不課徵遺產稅土地，藏在遺產當中，如果已經繳納，或許還可以申請退稅，幫自己爭取權益。