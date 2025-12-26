快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

遺產稅申報便民措施有雷 他多做一動作少繳15萬稅金

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

國稅局2022年推出「遺產稅申報稅額試算服務」便民措施，資深地政士表示，這項服務很方便，但使用時最好請專業人員檢視一下內容，否則可能會多繳遺產稅。

⭐2025總回顧

最近就有一案例，一位民眾的母親日前往生後，收到國稅局主動寄來的稅額試算通知單，應納稅額約49萬元。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，過去長輩過世，申辦遺產稅相當麻煩，不僅得向多個單位查詢長輩遺產項目，金額，並且得到國稅局辦理申報繳。

但現在國稅局不僅會主動寄送稅額試算通知單，而且繼承人只需掃描QR Code線上確認，即可完成申報繳稅，繳完遺產稅後，再去地政事務所辦理分割繼承，將不動產分配後，即可完成登記結案。

這位民眾也打算這樣做，但是，想想還是問一下地政士事務所，還好有這樣做，否則就多繳了15萬元。

原來他的母親遺產有現金、股票、房屋以及土地，事務所透過網路分區使用證明查詢，發現土地之中，有2筆是免稅土地，另外透過網路街景地圖服務，又發現了有1筆土地是供公眾通行的道路。

為此，事務所向公所申請相關證明，佐證該道路是供公眾通行，經過公所會同相關單位的會勘，證明事務所的主張是正確的，再依照遺產稅法規定，將該筆土地改列不計入遺產總額，不用課徵遺產稅。

鄭文在表示，2筆的公共設施保留地，加上1筆的供公眾通行的道路用地，3筆土地公告現值近150萬元，依照該案10%遺產稅計算，實際應納遺產稅，降到約34萬元，省下近15萬元的遺產稅，讓繼承人喜出望外。

鄭文在表示，遺產稅的規定土地有應稅、免稅及不課徵遺產稅的不同，所以除了應稅土地之外，如何找出免稅及不課徵遺產稅土地，是節稅的不二法門。

他表示，政府為了提高行政效率，有許多的便民措施，但是百密有ㄧ疏，土地公告現值會在遺產清冊中出現，但該土地應稅？免稅？不課徵？就必須由納稅義務人負舉證責任。

他建議，收到國稅局的遺產稅試算通知書，最好還是拿出來檢視一下，如果有免遺產稅土地、不課徵遺產稅土地，藏在遺產當中，如果已經繳納，或許還可以申請退稅，幫自己爭取權益。

遺產稅 國稅局 免稅

延伸閱讀

哥占弟土地建神壇未獲同意 需拆屋還地賠53萬租金

彰化縣擁台中市百億土地 設定地上權招標當包租公進帳數億

樓市去年經歷20年最低潮 港府今年地價收入18億美元增38%

疑家族土地糾紛 台南男酒後持雙刀理論遭制伏

相關新聞

遺產稅申報便民措施有雷 他多做一動作少繳15萬稅金

國稅局2022年推出「遺產稅申報稅額試算服務」便民措施，資深地政士表示，這項服務很方便，但使用時最好請專業人員檢視一下內...

自住優惠別搞混！竹市府提醒房屋稅與地價稅適用差異

房屋稅2.0新制上路後，許多民眾誤以為自住房屋只要有設立戶籍、沒有出租或營業，就可以同時享有房屋稅與地價稅自住優惠。新竹...

中小企加薪減稅擴大適用 業主申報營所稅可加成減除所得額

《中小企業發展條例》提供「加薪減稅」優惠，但獲加薪對象須為「基層員工」才適用，原定義為月薪6.3萬元以下，經濟部將公告，...

企業收到扣薪令 別已讀不回

財政部中區國稅局提醒，企業若有員工欠稅，公司收到強制扣押薪資債權的強制執行命令時，切勿「已讀不回」，若置之不理，執行分署...

農地免地價稅 年底前申請

嘉義市財稅局表示，農地如果恢復農業使用，地主只要在恢復當年度的12月31日前提出申請，經勘查認定符合「農業用地作農業使用...

重劃地首次移轉 可獲減徵

台南市財稅局表示，土地重劃後第一次移轉，申報土增稅時，除了「重劃負擔總費用」可在計算土地漲價總數額時先扣除外，還可依照計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。