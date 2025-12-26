農地免地價稅 年底前申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

嘉義市財稅局表示，農地如果恢復農業使用，地主只要在恢復當年度的12月31日前提出申請，經勘查認定符合「農業用地作農業使用」規定後，即可自當年起適用，等同於免徵地價稅

⭐2025總回顧

依土地稅法規定，依法編定的農業用地，且作農業使用，可徵收田賦。由於目前停徵田賦，「徵收田賦」意義上等同於免徵地價稅。

財稅局表示，一般而言，地價稅減免的申請期限是每年的9月22日，但若是已改課地價稅的農地，恢復農業使用後，要申請回歸課徵田賦，就不受9月22日這個日期限制，只要在12月31日前申請，當年度就能適用。

地價稅每年開徵期間為11月，若繳完地價稅後，才在12月31日前申請恢復農用，則可向稽徵機關申請退稅。

嘉義市財稅局表示，農業用地未作農業使用，常見像在地上興建鐵皮屋、或農業設施有增建、鋪設水泥地或變更使用情形、構築假山、池水、步道或其他非關農業使用的景觀設施，即不符合農地農用，將依實際未作農業使用部分改課地價稅。

農業 地價稅 農地

延伸閱讀

「320+1嘉義市博覽會」把握週末衝最後一波

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

嘉義市施政7周年 黃敏惠感性回顧共好歷程

嘉義市慶祝就職7周年 黃敏惠宣布明年1月普發6千元紅包時程

相關新聞

中小企加薪減稅擴大適用 業主申報營所稅可加成減除所得額

《中小企業發展條例》提供「加薪減稅」優惠，但獲加薪對象須為「基層員工」才適用，原定義為月薪6.3萬元以下，經濟部將公告，...

企業收到扣薪令 別已讀不回

財政部中區國稅局提醒，企業若有員工欠稅，公司收到強制扣押薪資債權的強制執行命令時，切勿「已讀不回」，若置之不理，執行分署...

農地免地價稅 年底前申請

嘉義市財稅局表示，農地如果恢復農業使用，地主只要在恢復當年度的12月31日前提出申請，經勘查認定符合「農業用地作農業使用...

重劃地首次移轉 可獲減徵

台南市財稅局表示，土地重劃後第一次移轉，申報土增稅時，除了「重劃負擔總費用」可在計算土地漲價總數額時先扣除外，還可依照計...

企業賣股損失抵稅照步來 不能自行選擇扣除年度、金額

企業買賣股票產生所得，目前雖停徵證所稅，但仍應納入基本所得額申報最低稅負；若有證券交易損失，可在損失發生次年起五年內，自...

寵物醫療執業所得 別漏報

財政部高雄國稅局表示，近期發現部分動物醫院業者收費因多以現金收取，以為稽徵機關不易掌握，出現投機隱匿自費收入、而漏報執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。