農地免地價稅 年底前申請

嘉義市財稅局表示，農地如果恢復農業使用，地主只要在恢復當年度的12月31日前提出申請，經勘查認定符合「農業用地作農業使用」規定後，即可自當年起適用，等同於免徵地價稅。

依土地稅法規定，依法編定的農業用地，且作農業使用，可徵收田賦。由於目前停徵田賦，「徵收田賦」意義上等同於免徵地價稅。

財稅局表示，一般而言，地價稅減免的申請期限是每年的9月22日，但若是已改課地價稅的農地，恢復農業使用後，要申請回歸課徵田賦，就不受9月22日這個日期限制，只要在12月31日前申請，當年度就能適用。

地價稅每年開徵期間為11月，若繳完地價稅後，才在12月31日前申請恢復農用，則可向稽徵機關申請退稅。

嘉義市財稅局表示，農業用地未作農業使用，常見像在地上興建鐵皮屋、或農業設施有增建、鋪設水泥地或變更使用情形、構築假山、池水、步道或其他非關農業使用的景觀設施，即不符合農地農用，將依實際未作農業使用部分改課地價稅。