企業收到扣薪令 別已讀不回
財政部中區國稅局提醒，企業若有員工欠稅，公司收到強制扣押薪資債權的強制執行命令時，切勿「已讀不回」，若置之不理，執行分署可因稅捐機關提出聲請，而直接對公司財產強制執行。
中區國稅局表示，欠稅人對第三人有金錢債權時，行政執行分署可向第三人核發執行命令，禁止欠稅人收取，並禁止第三人向欠稅人清償。
實務上常見的，就是當勞工欠稅時，且持續在公司（第三人）任職，因此預期未來有薪資入帳，此時行政執行分署就可對公司核發執行命令，禁止勞工領取薪資，也可禁止公司直接向勞工支付薪資。
國稅局指出，若第三人不承認欠稅人的債權存在，也就是公司不承認有給付勞工薪資，或數額不正確等情況，依行政執行法規定，公司應在收受執行命令後十日內，向執行分署提出書狀聲明異議。若未在法定期間內聲明異議，也未依執行命令將金錢支付債權人（稅捐稽徵機關）時，該執行命令對該第三人具有執行力，執行分署可因稽徵機關聲請，而對公司財產強制執行。
舉例來說，納稅人陳先生（化名）因滯納綜所稅，遭國稅局移送行政執行分署，但他仍遲未繳納，國稅局查得陳先生在甲公司任職並領取薪資，行政執行分署核發執行命令，要扣押陳先生薪資，但甲公司未理會，也未向行政執行分署聲明異議，同時沒有將扣押薪資交給國稅局，國稅局可依強制執行規定，向行政執行分署聲請對甲公司財產強制執行。
