中小企加薪減稅擴大適用 業主申報營所稅可加成減除所得額

《中小企業發展條例》提供「加薪減稅」優惠，但獲加薪對象須為「基層員工」才適用，原定義為月薪6.3萬元以下，經濟部將公告，2026年1月1日起將調升標準至月薪6.5萬元以下，可使更多員工納入適用加薪減稅範圍。

為鼓勵中小企業為員工加薪，經濟部2024年修正中小企業發展條例，公司為基層員工加薪，在申報營所稅時，最高減除率提高至175%，可自所得額中減除。

中小企業加薪優惠措施及初步成果

經濟部將調高基層員工月薪定義，自明年起，月薪由6.3萬元提高至6.5萬元、時薪由394元調高406元，日薪由3,152元調高至3,248元。

舉例來說，甲公司有50位員工，自2026年起為十位月薪低於6.5萬元的員工加薪1,000元，其餘員工薪資未調動，雇主當年度增加每月經常性薪資費用為12萬元（加薪1,000元X10人X12個月），該企業可因此減稅1.8萬元（12萬元X減除率75%X營所稅率20%=1.8萬元）。

官員表示，2024年修法通過中小企業發展條例，提高「增僱員工」及「員工加薪」租稅優惠。

前者鼓勵中小企業增僱24歲以下或65歲以上基層員工，減除率提高至200%，為員工加薪之減除率則提高至175%。且扣抵營所稅沒有上限。

官員表示，中小企業基層員工薪資之「一定金額」，每兩年修正一次。該基層員工薪資是參考勞動部每年發布的職類別薪資調查中「專業人員」平均月經常性薪資，2024年為65,817元，因此取月薪6.5萬元，時薪406元、日薪3,248元。

行政院日前召開經發會顧問會議，經濟部也在會中報告中小微企業多元振興發展計畫相關推動成果。據財政部2024年營所稅申報資料，申請適用員工加薪或增僱租稅優惠的中小企業計1,366家，共3萬1,769名員工獲加薪。

經濟部表示，2025年經濟部鼓勵中小企業為員工加薪以獲得額外信保額度，凡經核認屬實為員工加薪的中小企業，可獲額外提供同一企業最高3,500萬元的信用保證融資額度，保證成數最高9.5成。