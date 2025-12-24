旅行業收團費 須開立收據
財政部北區國稅局表示，旅行業者辦理國人出國旅行團業務，於收取團費或機票款等費用時，應開立「旅行業代收轉付收據」給消費者作為合法憑證，於回國十日內，依向消費者收取團費，扣除代收轉付價款後差額，逐團估算結帳開立二聯式統一發票，並填具代收轉付明細表報繳營業稅。
若無法取得其相關進項憑證，可由經手人及團員簽章證明認定，並應敘明不可抗力原因及檢附相關證明。收取款項如無法證明為代收轉付之性質，則應依營業稅法規定認列銷售額計算營業稅。
國稅局說明，近來透過智能稅務系統結合跨稅目資料庫與金流資料，並參酌上市櫃旅行業公開資訊，發掘高風險營業人進行查核，查獲A公司經營國人出國旅行團業務，其2023年申報營業稅銷售額，僅占該年度收取團費金額之0.13％，與同業相較顯著偏低。
