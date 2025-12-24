快訊

張文犯案動機？ 哥哥給余家昶的信曝線索：求學軍旅霸凌 有人無法抗壓踰矩

第2波冷氣團籠罩 吳德榮：北台灣濕冷探10度低溫 這些高山有望追雪

旅行業收團費 須開立收據

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，旅行業者辦理國人出國旅行團業務，於收取團費或機票款等費用時，應開立「旅行業代收轉付收據」給消費者作為合法憑證，於回國十日內，依向消費者收取團費，扣除代收轉付價款後差額，逐團估算結帳開立二聯式統一發票，並填具代收轉付明細表報繳營業稅。

⭐2025總回顧

若無法取得其相關進項憑證，可由經手人及團員簽章證明認定，並應敘明不可抗力原因及檢附相關證明。收取款項如無法證明為代收轉付之性質，則應依營業稅法規定認列銷售額計算營業稅。

國稅局說明，近來透過智能稅務系統結合跨稅目資料庫與金流資料，並參酌上市櫃旅行業公開資訊，發掘高風險營業人進行查核，查獲A公司經營國人出國旅行團業務，其2023年申報營業稅銷售額，僅占該年度收取團費金額之0.13％，與同業相較顯著偏低。

延伸閱讀

隨機攻擊案警方清查張文金流 最大金主是母親

影／生前僅剩老機車和戶頭幾十元 隨機攻擊案張文金流仍藏疑點

專家：查到張文的冷錢包 背後若有金援者就呼之欲出

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

相關新聞

企業賣股損失抵稅照步來 不能自行選擇扣除年度、金額

企業買賣股票產生所得，目前雖停徵證所稅，但仍應納入基本所得額申報最低稅負；若有證券交易損失，可在損失發生次年起五年內，自...

寵物醫療執業所得 別漏報

財政部高雄國稅局表示，近期發現部分動物醫院業者收費因多以現金收取，以為稽徵機關不易掌握，出現投機隱匿自費收入、而漏報執行...

上傳電子發票 注意三重點

營業人銷售貨物或勞務開立電子發票須在期限內上傳，財政部北區國稅局提醒，營業人常見異常態樣多屬未於期限內上傳空白未使用之電...

旅行業收團費 須開立收據

財政部北區國稅局表示，旅行業者辦理國人出國旅行團業務，於收取團費或機票款等費用時，應開立「旅行業代收轉付收據」給消費者作...

社會怒吼要死刑就夠了？律師直言：刑罰止痛、制度才防悲劇

這幾天，張文攻擊案讓整個社會再次陷入恐懼與憤怒。我們在網路上爭論死刑、宣洩不安，我們都想知道：為什麼這類悲劇，總是防不勝防？ 社會情緒高漲，但討論不能停在「死刑」 嫌犯是教召通緝者，卻因通緝制度缺乏風險分類、追蹤機制與跨機關通報，使高風險個案長期游離在制度之外。當通緝制度只停留在資料庫，它就無法真正保護社會。此外，從縱火、汽油彈到模仿犯罪，現行法律對「公共危險」的規範，似乎已趕不上現代犯罪的複雜度。我們需要的不是事後論罪，而是更強的預防性規範與早期介入。

第5屆公益彩券至11月底 累積盈餘達636.39億元

台灣彩券公司24日表示，114年11月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣19.56億元，自113年01月至114年11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。