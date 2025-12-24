寵物醫療執業所得 別漏報

財政部高雄國稅局表示，近期發現部分動物醫院業者收費因多以現金收取，以為稽徵機關不易掌握，出現投機隱匿自費收入、而漏報執行業務收入，日前更揪出轄內大戶，兩間由夫妻檔分別經營的動物醫院，兩年就漏報所得1,800萬元。

「毛小孩」風氣日益興盛，動物醫療及相關服務需求顯著成長，相關執業收入也隨之增加。由於寵物醫療相關費用無社會福利保險、皆為自費項目，再加上民眾多用現金支付，因此業者是否誠實申報，已成為稽徵機關關注重點。

高雄國稅局指出，動物醫院應依法設置帳簿、完整保存交易憑證，並依實際經營情況如實申報執行業務所得。

近期發現動物醫院業者刻意隱匿自費收入，已針對轄內類似業別加強選案查核，並透過大數據交叉分析及跨機關資料比對，鎖定異常申報情況精準查核，以防杜逃漏稅。

國稅局舉例，日前查獲轄內有動物醫院業者，主要有夫妻檔分別經營兩家動物醫院，除提供一般診療項目，還提供許多高自費寵物癌症診治、手術、住院照護、健康檢查等，但所申報的執行業務所得與獸醫師僱用人數、具高端醫療設備、營業規模等顯不相符。

國稅局透過大數據交叉分析及比對金流，發現該動物醫院帳載收入、成本費用金額與實際資金存入、提領款不符，經審慎查證，核增動物醫院2022及2023年執行業務所得共1,800萬元，並依法補稅。

國稅局強調，隨著科技進步，稽徵機關掌握課稅資訊來源多元，查核技術精進，任何漏報或虛增成本行為，將更易被查覺，業者未被調查前應主動補報補繳。