企業賣股損失抵稅照步來 不能自行選擇扣除年度、金額

企業買賣股票產生所得，目前雖停徵證所稅，但仍應納入基本所得額申報最低稅負；若有證券交易損失，可在損失發生次年起五年內，自證券交易所得中減除，但在減除前五年損失時須依序減除，不能自行選擇損失扣除年度及金額。

依《所得基本稅額條例》規定，營利事業如有停徵所得稅證券交易所得，應計入基本所得額，課徵最低稅負，經稽徵機關核定停徵所得稅證券交易損失，可自損失發生年度次年度起五年內，自當年度證券交易所得額中減除。但減除前五年度損失時，應依規定，依照損失發生年度順序，逐年依序減除；當年度若無證券交易所得可減除，或減除後尚有未減除餘額者，才可遞延至以後年度減除。

例如，甲公司申報2023年所得稅，營所稅部分，課稅所得額為-940萬元，在最低稅負方面，列報當年度證券交易所得1,300萬元，並減除2022年證券交易損失300萬元後，申報證券交易所得為1,000萬元，自行計算基本所得額為60萬元，扣除企業最低稅負免稅額60萬元，申報基本稅額為0元。

但國稅局指出，甲公司2022年經核定的證券交易損失為800萬元，不可自行選擇只拿300萬元出來抵、其餘虧損額度留著用，應全數用來抵減2023年的證券交易所得額，經國稅局調整核定後，證券交易所得1,300萬元扣除800萬元損失，剩下500萬元，再與營所稅部分相抵，基本所得額為-440萬元。且可供以後年度減除的證券交易損失為0元。

國稅局提醒，營利事業在計算應計入最低稅負證券交易所得時，如有經稽徵機關核定前五年證券交易損失可供減除時，應留意相關減除規定。

為鼓勵營利事業長期持有股票，所得基本稅額條例規定，企業辦理所得稅結算申報或決算申報時，有出售持有未達三年以上股票的證券交易所得額，應依規定就證券交易所得全額列報並計算基本所得額，但出售其持有滿三年以上股票，在計算其當年度證券交易所得，得減除其當年度出售該持有滿三年以上股票交易損失，餘額為正數時，以餘額半數計入當年度證券交易所得。