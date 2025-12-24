社會怒吼要死刑就夠了？律師直言：刑罰止痛、制度才防悲劇

這幾天，張文攻擊案讓整個社會再次陷入恐懼與憤怒。我們在網路上爭論死刑、宣洩不安，我們都想知道：為什麼這類悲劇，總是防不勝防？

社會情緒高漲，但討論不能停在「死刑」

嫌犯是教召通緝者，卻因通緝制度缺乏風險分類、追蹤機制與跨機關通報，使高風險個案長期游離在制度之外。當通緝制度只停留在資料庫，它就無法真正保護社會。此外，從縱火、汽油彈到模仿犯罪，現行法律對「公共危險」的規範，似乎已趕不上現代犯罪的複雜度。我們需要的不是事後論罪，而是更強的預防性規範與早期介入。

別讓精神鑑定只停留在「事後補救」

警方證實嫌犯曾搜尋「仿效鄭捷」，凸顯媒體報導與模仿效應的風險。但更大的問題在於，台灣的精神鑑定與風險評估制度，幾乎完全停留在事後補救，而非事前預警，使危險訊號無法被及時辨識，也無法在早期介入，悲劇可能一再重演。

兩岸律師楊軒廷期許，台灣成為一個能真正守護人民安全的國家

真正能避免下一次悲劇的，不是更重的刑罰，而是更完整的制度、更有效的預防機制，懲罰或許能回應一時的正義，但唯有深層的制度改革，才能給予人民長久的安心。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。