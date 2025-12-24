快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

社會怒吼要死刑就夠了？律師直言：刑罰止痛、制度才防悲劇

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
律師指出，死刑是正義的終點，但「制度」才是安全的起點。圖／AI生成
律師指出，死刑是正義的終點，但「制度」才是安全的起點。圖／AI生成

死刑是正義的終點 但「制度」才是安全的起點

⭐2025總回顧

這幾天，張文攻擊案讓整個社會再次陷入恐懼與憤怒。我們在網路上爭論死刑、宣洩不安，我們都想知道：為什麼這類悲劇，總是防不勝防？

社會情緒高漲，但討論不能停在「死刑」

嫌犯是教召通緝者，卻因通緝制度缺乏風險分類、追蹤機制與跨機關通報，使高風險個案長期游離在制度之外。當通緝制度只停留在資料庫，它就無法真正保護社會。此外，從縱火、汽油彈到模仿犯罪，現行法律對「公共危險」的規範，似乎已趕不上現代犯罪的複雜度。我們需要的不是事後論罪，而是更強的預防性規範與早期介入。

別讓精神鑑定只停留在「事後補救」

警方證實嫌犯曾搜尋「仿效鄭捷」，凸顯媒體報導與模仿效應的風險。但更大的問題在於，台灣的精神鑑定與風險評估制度，幾乎完全停留在事後補救，而非事前預警，使危險訊號無法被及時辨識，也無法在早期介入，悲劇可能一再重演。

兩岸律師楊軒廷期許，台灣成為一個能真正守護人民安全的國家

真正能避免下一次悲劇的，不是更重的刑罰，而是更完整的制度、更有效的預防機制，懲罰或許能回應一時的正義，但唯有深層的制度改革，才能給予人民長久的安心。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

兩岸律師楊軒廷

追蹤

相關新聞

社會怒吼要死刑就夠了？律師直言：刑罰止痛、制度才防悲劇

這幾天，張文攻擊案讓整個社會再次陷入恐懼與憤怒。我們在網路上爭論死刑、宣洩不安，我們都想知道：為什麼這類悲劇，總是防不勝防？ 社會情緒高漲，但討論不能停在「死刑」 嫌犯是教召通緝者，卻因通緝制度缺乏風險分類、追蹤機制與跨機關通報，使高風險個案長期游離在制度之外。當通緝制度只停留在資料庫，它就無法真正保護社會。此外，從縱火、汽油彈到模仿犯罪，現行法律對「公共危險」的規範，似乎已趕不上現代犯罪的複雜度。我們需要的不是事後論罪，而是更強的預防性規範與早期介入。

第5屆公益彩券至11月底 累積盈餘達636.39億元

台灣彩券公司24日表示，114年11月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣19.56億元，自113年01月至114年11月...

財政部明年度全年公債發行計畫 暨第1季公債發行明細出爐

為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，若具永續發展性質，進而發行永續發展政府債...

個人網紅課綜所稅 三個關鍵

財政部昨（23）日發布個人網紅綜所稅課稅規定，在平台上傳創作內容並取得收入，屬執行業務者中的「表演人」，網紅須依規定申報...

長照扣除額 三類人適用

長照特別扣除額自今年起提高至每人每年18萬元，明年5月報稅適用，財政部昨（23）日提醒，雖額度提高，但維持排富規定，適用...

依約沒收定金 應申報所得

財政部南區國稅局表示，個人與他人訂定不動產買賣契約並收取定金，隨後因買方未依約履行契約而沒收定金，應在沒收年度併入當年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。