快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

第5屆公益彩券至11月底 累積盈餘達636.39億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達636.39億元。圖／聯合報系資料照
第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達636.39億元。圖／聯合報系資料照

台灣彩券公司24日表示，114年11月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣19.56億元，自113年01月至114年11月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達636.39億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

⭐2025總回顧

台灣彩券公司表示，114年11月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為19.56億元，其中9.78億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，8.80億元分配至國民年金，0.98億元則分配至全民健康保險準備。

彩券

延伸閱讀

陳駿季：支持適度調整老農津貼額度及放寬排富條款

台彩銷售金額衝高

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

影／賴總統出席社會福利總盟聯合感恩餐會 以「影片」再批立法院

相關新聞

第5屆公益彩券至11月底 累積盈餘達636.39億元

台灣彩券公司24日表示，114年11月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣19.56億元，自113年01月至114年11月...

財政部明年度全年公債發行計畫 暨第1季公債發行明細出爐

為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，若具永續發展性質，進而發行永續發展政府債...

個人網紅課綜所稅 三個關鍵

財政部昨（23）日發布個人網紅綜所稅課稅規定，在平台上傳創作內容並取得收入，屬執行業務者中的「表演人」，網紅須依規定申報...

長照扣除額 三類人適用

長照特別扣除額自今年起提高至每人每年18萬元，明年5月報稅適用，財政部昨（23）日提醒，雖額度提高，但維持排富規定，適用...

依約沒收定金 應申報所得

財政部南區國稅局表示，個人與他人訂定不動產買賣契約並收取定金，隨後因買方未依約履行契約而沒收定金，應在沒收年度併入當年度...

電動車減稅延長五年 拍板

為了實現淨零排放目標，鼓勵民眾駕駛低汙染的車輛，立法院昨（23）日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，民眾購買電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。