第5屆公益彩券至11月底 累積盈餘達636.39億元

台灣彩券公司24日表示，114年11月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣19.56億元，自113年01月至114年11月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達636.39億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，114年11月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為19.56億元，其中9.78億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，8.80億元分配至國民年金，0.98億元則分配至全民健康保險準備。