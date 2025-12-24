財政部明年度全年公債發行計畫 暨第1季公債發行明細出爐

為活絡債券市場，財政部積極推動非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，若具永續發展性質，進而發行永續發展政府債券。經積極輔導，財政部115年度預計發行7期乙類公債，其中第1季發行1期乙類公債且係首檔中央永續發展政府債券。

財政部表示，中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行14期甲類公債，加計7期乙類公債，合計全年度發行21期公債，其中1月發行3期，2月、4月、5月、7月、8月、10月及12月各發行2期，其餘4個月各發行1期；發行年期分別定為2年（3期，含2期乙類公債）、5年（6期，含3期乙類公債）、10年（7期，含1期乙類公債）、20年（2期）及30年（3期，含首檔具永續發展性質之乙類公債）。

各季公債發行期次如有變動，原則將於該季公告日期（即第2季為3月23日、第3季為6月23日及第4季為9月23日，遇假日提前1或2天公告）一併公告。

依照規劃，115年度第1季（1月至3月）預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共1,554億元，各期公債發行明細，包括1月份新發行「115甲1期」公債300億元，5年期，於1月7日標售，1月12日發行；新發行「115甲2期」公債350億元，2年期，於1月19日標售，1月22日發行；新發行「115乙1期」公債4億元，30年期，於1月27日標售，1月30日發行，此期公債為具永續發展性質。

2月份新發行「115甲3期」公債350億元，10年期，於2月5日標售，2月10日發行；增額發行「115甲1期」公債300億元，5年期，於2月23日標售，2月26日發行。3月份新發行「115甲4期」公債250億元，20年期，於2月25日標售，3月3日發行。

另外，115年度全年國庫券發行計畫暨第1季國庫券預計發行7期，為調節國庫收支暨維持調度彈性，115年度第1季（1月至3月）預計發行4期國庫券共1,400億元，各期國庫券發行明細，包括1月份發行「財115-1期」國庫券，數額350億元，期限182天期，1月13日標售，1月14日發行；發行「財115-2期」國庫券，數額350億元，期限273天期，1月22日標售，1月23日發行。2月份發行「財115-3期」國庫券，數額350億元，期限182天期，2月10日標售，2月11日發行。3月份發行「財115-4期」國庫券，數額350億元，期限91天期，3月3日標售，3月4日發行。