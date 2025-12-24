個人網紅課綜所稅 三個關鍵

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部昨（23）日發布個人網紅綜所稅課稅規定，在平台上傳創作內容並取得收入，屬執行業務者中的「表演人」，網紅須依規定申報綜所稅或最低稅負，課稅關鍵包含區分收入來源、貢獻度、執業費用率。

平台則負有扣繳責任。考量新制上路，財政部給予輔導期至明年6月30日，在期限前，網紅及平台未依規定辦理扣繳及完納所得稅，可免依稅法規定處罰。

財政部昨日公布網紅課稅規定，針對免辦營業稅籍的個人網紅認定屬於表演人，在網路平台上發布創作內容，自平台取得收入，包含廣告分潤、訂閱分潤、斗內（網友打賞）等，皆屬執行業務所得。以2024年標準來看適用費用率為45％。

網紅收入涉及網紅、平台與觀眾三方，又牽涉境內、境外，首先區分收入來源，其次要按照正確貢獻率認列，最後再以當年度執業費用率計算所得。若三方都在境內，即貢獻率100％，完全屬我國來源收入，即全數都要計稅，若涉跨境活動，則以50％貢獻率簡化認定所得，以半數計入。

對境內網紅而言，只要上傳境內平台，無論觀眾來自境內外貢獻率皆100％，若上傳境外平台，來自境內觀眾收看收入，貢獻率100％，來自境外部分則50％。

若為境外網紅上傳境內平台，或上傳境外平台、供境內觀眾收看，貢獻率皆為50％。

例如，境內個人網紅王先生將影片創作上傳YouTube（YT，屬境外平台），全年自YT取得收入10萬元，源自境內觀眾收看部分為8萬元，貢獻度100％，全數計入；境外觀眾部分有2萬元，貢獻度50％，以半數1萬元計算。故王先生取得網紅收入共9萬元。再以當年度表演人適用費用率45％計算，扣除45％費用後，網紅所得4.95萬元，應申報綜所稅；境外收入1萬元部分，也應扣除45％費用後計算海外所得，即0.55萬元，依規申報個人最低稅負。

網紅 平台

