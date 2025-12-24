依約沒收定金 應申報所得
財政部南區國稅局表示，個人與他人訂定不動產買賣契約並收取定金，隨後因買方未依約履行契約而沒收定金，應在沒收年度併入當年度所得，辦理綜所稅結算申報。
南區國稅局表示，依所得稅法規定，只要有中華民國來源所得的個人，應依規定課徵綜所稅，交易雙方簽訂買賣契約後，買方未能履約，經雙方解除契約後，買方預付的定金遭賣方沒收，該筆沒收定金屬所得稅法規定所得，賣方應併入實際沒收定金年度所得辦理結算申報。
國稅局舉例，甲君2023年3月將名下房屋及土地與乙君簽訂買賣契約，買賣總價款3,000萬元，乙君並支付定金300萬元給甲君，但乙君因資金調度困難且銀行核准貸款額度不足，未能依約支付後續各期價款，雙方解除契約，甲君因此在2023年沒收這筆定金，但甲君卻在申報當年度綜所稅時漏報，遭國稅局查獲，除補稅外並依規定處罰。
