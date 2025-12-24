快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

依約沒收定金 應申報所得

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，個人與他人訂定不動產買賣契約並收取定金，隨後因買方未依約履行契約而沒收定金，應在沒收年度併入當年度所得，辦理綜所稅結算申報。

⭐2025總回顧

南區國稅局表示，依所得稅法規定，只要有中華民國來源所得的個人，應依規定課徵綜所稅，交易雙方簽訂買賣契約後，買方未能履約，經雙方解除契約後，買方預付的定金遭賣方沒收，該筆沒收定金屬所得稅法規定所得，賣方應併入實際沒收定金年度所得辦理結算申報。

國稅局舉例，甲君2023年3月將名下房屋及土地與乙君簽訂買賣契約，買賣總價款3,000萬元，乙君並支付定金300萬元給甲君，但乙君因資金調度困難且銀行核准貸款額度不足，未能依約支付後續各期價款，雙方解除契約，甲君因此在2023年沒收這筆定金，但甲君卻在申報當年度綜所稅時漏報，遭國稅局查獲，除補稅外並依規定處罰。

契約 國稅局 綜所稅

延伸閱讀

財政部115年發債計畫 首季發行首檔永續債

年輕人大嘆永遠買不起房 「平均地權條例」如何約束投機炒作不動產市場行為？

例行支出 不適用研發投抵

欠稅不還 遺產恐遭裁定分割

相關新聞

個人網紅課綜所稅 三個關鍵

財政部昨（23）日發布個人網紅綜所稅課稅規定，在平台上傳創作內容並取得收入，屬執行業務者中的「表演人」，網紅須依規定申報...

長照扣除額 三類人適用

長照特別扣除額自今年起提高至每人每年18萬元，明年5月報稅適用，財政部昨（23）日提醒，雖額度提高，但維持排富規定，適用...

依約沒收定金 應申報所得

財政部南區國稅局表示，個人與他人訂定不動產買賣契約並收取定金，隨後因買方未依約履行契約而沒收定金，應在沒收年度併入當年度...

電動車減稅延長五年 拍板

為了實現淨零排放目標，鼓勵民眾駕駛低汙染的車輛，立法院昨（23）日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，民眾購買電動...

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

爸媽贈與2300萬助買房...竟連1元稅金都免繳！律師揭「免稅2關鍵」

孩子成家，父母出錢買房，原來也能「不用繳任何一塊錢的稅」！ 有一對父母他們的兒子明年一月終於要和交往五年的女友結婚了，父母早就催婚好幾年，但是年輕人想先拚事業再成家，沒想到年底傳來女友懷孕的好消息，雙喜臨門，雙方父母知道後都很開心，想趕快辦好婚事替年輕人買房。 他們打算出資替兒女在台北市中正國中學區，買下一間2,300萬的老公寓，希望孫子將來能在良好的文教區平安長大。更讓人意外的是，他們這樣替兒女買房竟然有機會全免贈與稅！ 現在的房價節節高升，其實年輕人要靠自己存到頭期款買房，是很難的事情，所以許多爸媽早就替子女們規畫好一筆存款，期盼將來有一天孩子們成家立業的時候，能夠替他們購置房子，讓他們不用在婚後為住哪裡而擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。