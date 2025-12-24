電動車減稅延長五年 拍板

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

為了實現淨零排放目標，鼓勵民眾駕駛低汙染的車輛，立法院昨（23）日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，民眾購買電動車並完成登記者，減免貨物稅、牌照稅優惠延長五年，從原定今年12月31日屆期，延長至2030年12月31日止。

不少立委提案指出，原定電動車輛減免貨物稅期限將於今年底屆滿，然國內購置電動車輛占比仍低，因此修法延長租稅優惠，希望鼓勵民眾購買電動車輛，並帶動相關產業發展。

貨物稅條例三讀條文明定，完稅價格在140萬元以下的新電動車可全額免徵貨物稅；超過140萬元部分則減半課稅，並將優惠期限延長五年至2030年12月31日止。

使用牌照稅法三讀條文規範，直轄市及縣市政府可對電動車輛免徵牌照稅期限延長五年至2030年12月31日止，包含電動汽車、電動機車。

電動車 貨物稅 牌照稅

個人網紅課綜所稅 三個關鍵

財政部昨（23）日發布個人網紅綜所稅課稅規定，在平台上傳創作內容並取得收入，屬執行業務者中的「表演人」，網紅須依規定申報...

長照扣除額 三類人適用

長照特別扣除額自今年起提高至每人每年18萬元，明年5月報稅適用，財政部昨（23）日提醒，雖額度提高，但維持排富規定，適用...

依約沒收定金 應申報所得

財政部南區國稅局表示，個人與他人訂定不動產買賣契約並收取定金，隨後因買方未依約履行契約而沒收定金，應在沒收年度併入當年度...

爸媽贈與2300萬助買房...竟連1元稅金都免繳！律師揭「免稅2關鍵」

孩子成家，父母出錢買房，原來也能「不用繳任何一塊錢的稅」！ 有一對父母他們的兒子明年一月終於要和交往五年的女友結婚了，父母早就催婚好幾年，但是年輕人想先拚事業再成家，沒想到年底傳來女友懷孕的好消息，雙喜臨門，雙方父母知道後都很開心，想趕快辦好婚事替年輕人買房。 他們打算出資替兒女在台北市中正國中學區，買下一間2,300萬的老公寓，希望孫子將來能在良好的文教區平安長大。更讓人意外的是，他們這樣替兒女買房竟然有機會全免贈與稅！ 現在的房價節節高升，其實年輕人要靠自己存到頭期款買房，是很難的事情，所以許多爸媽早就替子女們規畫好一筆存款，期盼將來有一天孩子們成家立業的時候，能夠替他們購置房子，讓他們不用在婚後為住哪裡而擔憂。

