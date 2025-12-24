電動車減稅延長五年 拍板
為了實現淨零排放目標，鼓勵民眾駕駛低汙染的車輛，立法院昨（23）日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》，民眾購買電動車並完成登記者，減免貨物稅、牌照稅優惠延長五年，從原定今年12月31日屆期，延長至2030年12月31日止。
不少立委提案指出，原定電動車輛減免貨物稅期限將於今年底屆滿，然國內購置電動車輛占比仍低，因此修法延長租稅優惠，希望鼓勵民眾購買電動車輛，並帶動相關產業發展。
貨物稅條例三讀條文明定，完稅價格在140萬元以下的新電動車可全額免徵貨物稅；超過140萬元部分則減半課稅，並將優惠期限延長五年至2030年12月31日止。
使用牌照稅法三讀條文規範，直轄市及縣市政府可對電動車輛免徵牌照稅期限延長五年至2030年12月31日止，包含電動汽車、電動機車。
