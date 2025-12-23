長照扣除額增至18萬元 財部提醒3類適用條件

今年起綜合所得稅長期照顧特別扣除額提高至新台幣18萬元，明年5月報稅時即可適用。財政部今天說明，雖然勞動部已放寬年滿80歲以上被看護者，得申請聘僱外國人從事家庭看護工作，但仍須符合3類適用條件之一，才可列報長照扣除額。

財政部表示，立法院12月9日三讀通過所得稅法修正案，個人符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年定額扣除額度由12萬元提高至18萬元，並維持排富規定，待總統公布後，明年報稅即可適用，預估有35萬戶受益，增加可支配所得約10億元。

至於適用條件，財政部提醒，必須符合3種情形之一，包括：第1，符合外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準的第18條第1項規定，得聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者，如表列癌症第二期或第三期、急性骨髓性白血病、急性淋巴性白血病等病症者。

第2種情形是，身心失能者依長期照顧服務法第8條第2項規定接受評估，失能程度屬長期照顧服務申請及給付辦法所定長期照顧需要等級第2級至第8級，且使用上開長期照顧服務者。

第3種情形是，身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋，全年達90日；但前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，其入住日數，不受90日限制。

財政部提醒，雖然勞動部7月30日修正發布審查標準第18條第3項，放寬年滿80歲以上被看護者，得持其身分證明文件申請聘僱外國人從事家庭看護工作，但民眾仍應符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者資格，才能列報長照扣除額。