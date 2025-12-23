爸媽贈與2300萬助買房...竟連1元稅金都免繳！律師揭「免稅2關鍵」

快訊

聯合新聞網／ 蘇家宏律師
律師表示，善用跨年度贈與，可以達成完全免稅助小孩於新婚時買房。示意圖／Ingimage
律師表示，善用跨年度贈與，可以達成完全免稅助小孩於新婚時買房。示意圖／Ingimage

孩子成家，父母出錢買房，原來也能「不用繳任何一塊錢的稅」！

有一對父母他們的兒子明年一月終於要和交往五年的女友結婚了，父母早就催婚好幾年，但是年輕人想先拚事業再成家，沒想到年底傳來女友懷孕的好消息，雙喜臨門，雙方父母知道後都很開心，想趕快辦好婚事替年輕人買房。

他們打算出資替兒女在台北市中正國中學區，買下一間2,300萬的老公寓，希望孫子將來能在良好的文教區平安長大。更讓人意外的是，他們這樣替兒女買房竟然有機會全免贈與稅

現在的房價節節高升，其實年輕人要靠自己存到頭期款買房，是很難的事情，所以許多爸媽早就替子女們規畫好一筆存款，期盼將來有一天孩子們成家立業的時候，能夠替他們購置房子，讓他們不用在婚後為住哪裡而擔憂。

我特別建議要把握「年底」這一段時間，善用「跨年度贈與」的免稅額加總起來，節稅效果就會更好。

依照贈與稅法的規定，贈與人在一年內，贈與給別人的財產總額只要沒有超過免稅額(244萬元）時，就可以不用辦理贈與稅申報。

而所謂的「每年」或「一年內」是按曆年制計算，也就是每年1月1日至12月31日止計算，隔年起就重新計算。

也就是說只要雙方父母把握時機，在今年年底前男方父母各自贈與兒子各244萬元（共488萬元），女方父母也各自贈與女兒各244萬元（共488萬元），那麼這對新人夫妻，在今年就擁有976萬的結婚基金。

明年男女雙方的父母又可以再各自贈與244萬，讓新人夫妻在明年度擁有976萬元的免稅資金，如此一來，透過父母親一般性跨年度贈與獲得共1952萬元的買房基金。

此外，站在節稅的角度來看，父母在子女婚嫁時所贈與的財物，每人贈與的總金額只要不超過100萬元就不會計入贈與總額。

婚嫁時所贈與的100萬元免稅額，認定是以結婚登記日的「前」或「後」6個月內來認定。

以這對新人夫妻而言，只要雙方的爸爸和媽媽四位長輩，在子女結婚時各自贈與100萬元給這對新人，那麼夫妻倆就有400萬元的結婚基金，而父母親對這一筆贈與也不需要負擔贈與稅。

綜合以上的計算，如果男女雙方父母都「全力」的支持這對新人，「充分」運用合法的免稅空間，利用跨年度，這對新人將享有2352萬元的免贈與稅的金額，來購買新房屋。

只要時機正確，父母贈與子女購屋的大筆資金，也能在合法的前提下達到相當好的節稅效果。

我要特別提醒這對新人夫妻，這一棟中正區的公寓，既然是由雙方父母贈與出資購屋，那麼在購屋時請一定要記得共同登記在「雙方」的名下，並清楚載明持有比例，讓夫妻雙方都能夠擁有房子的所有權。

唯有讓愛與法律並肩而行，愛情與婚姻就不再只是浪漫的火花，而能成為穩固的幸福。

最後也最重要的是，這對新人夫妻要懂得感謝自己的父母，父母贈與財物給子女並不是理所當然，父母親也是大半輩子省吃儉用透過投資、理財，才有這筆存款讓你們購屋，期待你們在婚後可以好好生活。

所以千萬要記得感激他們、並孝順父母，同時要好好教育照顧自己的下一代，讓子女在祖父母的祝褔下能夠平安快樂的長大，成為對社會有貢獻的人。這樣子父母傳承給子女的財物，就不再只是金錢上的意義，而是世世代代的平安。

傳承安排好，幸福就會走得遠，唯有讓法律成為愛的後盾，家的安心才能代代相傳。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

