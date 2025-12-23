貨物稅條例、使用牌照稅法修法三讀 電動車減稅再延五年

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為實現淨零碳排目標，鼓勵民眾駕駛低汙染車輛，立法院會23日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》部分條文，民眾購買電動車並完成登記者，減免貨物稅、使用牌照稅優惠延長五年，從原定2025年12月31日屆期，延長至2030年12月31日止。

⭐2025總回顧

不少立委提案說明，原定電動車輛減免貨物稅期限將於今年底屆滿，然國內購置電動車輛之占比仍低，截至2024年7月，我國電動小客車及機車普及率分別為1.08%和5.07%，明顯與環境部空氣污染防制方案（2024至2027年）所訂定目標1.4%及7.9%有差距。

提案指出，修法是為繼續鼓勵民眾購買電動車輛，帶動電動車及相關產業發展，促進節能減碳，達成2050淨零排放目標，在2030年達到電動車30%／電動機車35%的新車銷售占比，並於2035年達到電動車 60%／電動機車 70%，最終於2040年達到100%電動化的銷售比例。

貨物稅條例第12條之3三讀條文明定，購買電動車輛，貨物稅刪除「前項減免年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況決定是否延長減免年限」之規定，並將徵稅期限延長五年至2030年12月31日止；電動小客車免徵金額，以完稅價格新台幣140萬元計算之稅額為限，超過部分不予免徵。

使用牌照稅法第5條三讀條文規範，直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限延長五年，直至2030年12月31日止，對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅，包含電動汽車、電動機車。

三讀通過後附帶決議，請衛福部、財政部在三個月內，向立法院財政委員會提出強化復康巴士及長照交通車量能及減輕長照家庭接送負擔的計畫。

電動車 貨物稅

延伸閱讀

立院三讀貨物稅條例、使用牌照稅法 電動車減稅再延長5年

運具電動化進度不如預期！電動機車市售比僅達成6.8%

高盛挺鴻海 列「優先買進」

台科大成立電動車人才基地 今華夏校區揭牌

相關新聞

電動車免徵牌照、貨物稅 延長5年

立法院昨三讀通過修正「貨物稅條例、使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長五年，至二○三...

爸媽贈與2300萬助買房...竟連1元稅金都免繳！律師揭「免稅2關鍵」

孩子成家，父母出錢買房，原來也能「不用繳任何一塊錢的稅」！ 有一對父母他們的兒子明年一月終於要和交往五年的女友結婚了，父母早就催婚好幾年，但是年輕人想先拚事業再成家，沒想到年底傳來女友懷孕的好消息，雙喜臨門，雙方父母知道後都很開心，想趕快辦好婚事替年輕人買房。 他們打算出資替兒女在台北市中正國中學區，買下一間2,300萬的老公寓，希望孫子將來能在良好的文教區平安長大。更讓人意外的是，他們這樣替兒女買房竟然有機會全免贈與稅！ 現在的房價節節高升，其實年輕人要靠自己存到頭期款買房，是很難的事情，所以許多爸媽早就替子女們規畫好一筆存款，期盼將來有一天孩子們成家立業的時候，能夠替他們購置房子，讓他們不用在婚後為住哪裡而擔憂。

貨物稅條例、使用牌照稅法修法三讀 電動車減稅再延五年

為實現淨零碳排目標，鼓勵民眾駕駛低汙染車輛，立法院會23日三讀修正《貨物稅條例》、《使用牌照稅法》部分條文，民眾購買電動...

立院三讀貨物稅條例、使用牌照稅法 電動車減稅再延長5年

為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾購買低汙染車輛，立法院今天三讀通過修正「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，民眾購買...

16類特定房屋 免課囤房稅 明年3月23日前申請才可適用2%稅率

正值歲末年初，納稅人正盤點明年租稅規劃，財稅局提醒，房屋稅是在明年5月開徵，共有16類房屋不計入囤房戶數，免課囤房稅，納...

例行支出 不適用研發投抵

《產業創新條例》第10條提供研發支出投資抵減，財政部北區國稅局提醒，適用這項租稅優惠，研發活動須具有高度創新，且所列報的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。