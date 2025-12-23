聽新聞
立院三讀貨物稅條例、使用牌照稅法 電動車減稅再延長5年

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院今天三讀通過「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影
立法院今天三讀通過「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，由主持議事的立法院副院長江啟臣敲下議事槌。記者林伯東／攝影

為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾購買低汙染車輛，立法院今天三讀通過修正「貨物稅條例」、「使用牌照稅法」，民眾購買電動車並完成登記者，貨物稅、牌照稅等免徵優惠延長5年，至民國119年12月31日止。

電動車近來發展蓬勃，成我國重點發展產業之一，不少民眾也會選購電動汽機車，政府原規畫民眾享有貨物稅及使用牌照稅規定，將於今年底到期。行政院及眾多朝野立委都提案，將相關徵稅規定延長，並於上周朝野黨團協商達成共識，延長電動車減免貨物稅及使用牌照稅實施期間5年。

根據三讀條文規定，貨物稅刪除「前項減免年限屆期前半年，行政院得視實際推展情況決定是否延長減免年限」之規定，並將徵稅期限延長至民國119年12月31日止，但電動小客車免徵金額以完稅價格新台幣140萬元計算之稅額為限，超過部分，不予免徵；使用牌照稅法則指出，各縣市政府直至民國119年12月31日止，對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅，包含電動汽車、電動機車

國民黨立委賴士葆表示，相關修法有助於電動車產業發展。另外，立法院會也於「使用牌照稅法第5條」三讀後通過附帶決議，請衛福部、財政部在3個月內，向立法院財政委員會提出強化復康巴士、長照交通車輛，以減輕長照家庭負擔之計畫。

