房屋出租 喪失離職優稅

財政部北區國稅局表示，依《所得稅法》規定，個人因財政部公告的調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在五年以下的房屋、土地，房地合一所得稅稅率為20％，但如果在持有期間有出租情形，則不適用。

北區國稅局解釋，財政部曾公告，員工調職或非自願離職適用房地合一稅率20％，適用要件為個人或配偶於工作地點購買房屋、土地辦理完成戶籍登記並居住，且無出租、供營業使用，因調職或非自願離職等情況，須離開原工作地而出售該房地。

舉例來說，納稅人王小姐（化名）2023年3月購入新北市房地，但在2024年2月出售該房地，自行申報課稅所得220萬元，並依照非自願離職適用稅率20％計算繳納應納稅額44萬元。

但國稅局發現王小姐持有房地期間在兩年內，適用稅率45％，核定房地合一稅應納稅額99萬元，補稅55萬元。