欠稅不還 遺產恐遭裁定分割
財政部北區國稅局表示，為維護租稅公平，對於滯欠稅款，又不願意行使遺產分割權利的納稅人，國稅局將依法採取積極追徵措施，也就是可依法代位請求法院裁定分割。
北區國稅局舉例，陳先生（化名）滯欠綜所稅逾600餘萬元，超過繳納期限屆滿30日仍未繳納，因此依法移送行政執行分署辦理強制執行。
國稅局查核發現，陳先生名下除一筆坐落於新北市土地外，並無其他財產可供執行。該土地主要是陳先生父親死亡後依法繼承取得，現為陳先生與其他繼承人公同共有，在未經繼承人間協議分割或法院裁定前，國稅局難以單獨針對陳先生部分辦理拍賣或執行。
國稅局依稅捐稽徵法與民法規定，代位陳先生向法院提起民事代位請求分割遺產之訴。
經法院判決確定後，這筆不動產可自公同共有變更為分別共有，陳先生持有部分成為獨立執行標的，行政執行分署即依法拍賣，並以所得價金抵繳欠稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言