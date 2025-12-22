例行支出 不適用研發投抵

《產業創新條例》第10條提供研發支出投資抵減，財政部北區國稅局提醒，適用這項租稅優惠，研發活動須具有高度創新，且所列報的研發耗材投資抵減支出，應具備「可勾稽性」，例行性檢驗支出不可列入抵減範圍。

為鼓勵企業將資金投入研發，達到產業創新目的，依抵減辦法規定，專供研發單位研究用的消耗性器材、原料、材料及樣品費用，應具備完整進、領料紀錄，並能與研究計畫、紀錄或報告相互勾稽，才可認列投資抵減支出。

依規定，研發活動所支出費用包括五大類。第一，專門從事研發工作全職人員的薪資。

第二，具完整進、領料紀錄，並能與研究計畫及紀錄或報告相互勾稽，專供研發單位研究用的消耗性器材、原料、材料及樣品費用。

第三，專為研發購買或使用的專利權、專用技術及著作權當年度攤折或支付費用。

第四，專為用於研發所購買的專業性或特殊性資料庫、軟體程式及系統費用；第五，專門從事研發工作全職人員參與研究發展專業知識的教育訓練費用。

國稅局提醒，同辦法也明訂「例行性檢驗之支出」不可列入研發投資抵減範圍，實務上常見公司誤列支出而遭剔除。

舉例來說，甲公司2023年營所稅結算申報列報研發投資抵減支出3,800萬元，其中專供研發單位研究用的消耗性器材、原料、材料及樣品費用1,200萬元；根據甲公司所提供的耗材明細，發現其中列有安規費用等例行性檢驗費用750萬元，依規定不得認列為研發費用或支出項目，遭國稅局剔除。

國稅局提醒，營利事業申報適用研發投資抵減前，應自我檢核，確保支出項目具合法性及正當性，以免影響抵減權益。