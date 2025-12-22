快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

例行支出 不適用研發投抵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

《產業創新條例》第10條提供研發支出投資抵減，財政部北區國稅局提醒，適用這項租稅優惠，研發活動須具有高度創新，且所列報的研發耗材投資抵減支出，應具備「可勾稽性」，例行性檢驗支出不可列入抵減範圍。

為鼓勵企業將資金投入研發，達到產業創新目的，依抵減辦法規定，專供研發單位研究用的消耗性器材、原料、材料及樣品費用，應具備完整進、領料紀錄，並能與研究計畫、紀錄或報告相互勾稽，才可認列投資抵減支出。

依規定，研發活動所支出費用包括五大類。第一，專門從事研發工作全職人員的薪資。

第二，具完整進、領料紀錄，並能與研究計畫及紀錄或報告相互勾稽，專供研發單位研究用的消耗性器材、原料、材料及樣品費用。

第三，專為研發購買或使用的專利權、專用技術及著作權當年度攤折或支付費用。

第四，專為用於研發所購買的專業性或特殊性資料庫、軟體程式及系統費用；第五，專門從事研發工作全職人員參與研究發展專業知識的教育訓練費用。

國稅局提醒，同辦法也明訂「例行性檢驗之支出」不可列入研發投資抵減範圍，實務上常見公司誤列支出而遭剔除。

舉例來說，甲公司2023年營所稅結算申報列報研發投資抵減支出3,800萬元，其中專供研發單位研究用的消耗性器材、原料、材料及樣品費用1,200萬元；根據甲公司所提供的耗材明細，發現其中列有安規費用等例行性檢驗費用750萬元，依規定不得認列為研發費用或支出項目，遭國稅局剔除。

國稅局提醒，營利事業申報適用研發投資抵減前，應自我檢核，確保支出項目具合法性及正當性，以免影響抵減權益。

延伸閱讀

高階電腦模擬火災煙霧 龍潭友達「企業防災教室」啟用

付款境外電商節稅有眉角 35個國家或地區可申請營業利潤免稅

三七五租約補償費 要報稅

「小甜甜」布蘭妮又出包！遭爆欠稅1891萬元　氣憤喊冤「一毛都沒欠」

相關新聞

16類特定房屋 免課囤房稅 明年3月23日前申請才可適用2%稅率

正值歲末年初，納稅人正盤點明年租稅規劃，財稅局提醒，房屋稅是在明年5月開徵，共有16類房屋不計入囤房戶數，免課囤房稅，納...

例行支出 不適用研發投抵

《產業創新條例》第10條提供研發支出投資抵減，財政部北區國稅局提醒，適用這項租稅優惠，研發活動須具有高度創新，且所列報的...

欠稅不還 遺產恐遭裁定分割

財政部北區國稅局表示，為維護租稅公平，對於滯欠稅款，又不願意行使遺產分割權利的納稅人，國稅局將依法採取積極追徵措施，也就...

房屋出租 喪失離職優稅

財政部北區國稅局表示，依《所得稅法》規定，個人因財政部公告的調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在五年以下的...

財部首批國有地標租供企業種碳匯 權利金底價224萬

響應2050淨零轉型政策，財政部國產署本週將公告首批國有非公用土地標租作造林使用標的，3處閒置國有農業用地面積共74.9...

付款境外電商節稅有眉角 35個國家或地區可申請營業利潤免稅

隨網路跨境交易日益頻繁，許多企業會向境外電商購買電子勞務。財政部南區國稅局表示，我國營利事業在給付這筆費用時，應依規定辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。