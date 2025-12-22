三七五租約補償費 要報稅
財政部北區國稅局表示，佃農因耕地出租人收回三七五租約耕地時，所領取的補償費用，依《所得稅法》規定，補償費屬變動所得，應申報綜合所得稅，不過僅需以半數作為當年度所得，其餘半數免稅。
北區國稅局舉例，納稅人陳先生（地主）與A公司土地買賣案件，經調閱交易標的物土地謄本與土地異動索引，並函請買賣雙方提供相關資料，查得佃農余先生（化名）在2024年與陳先生簽訂耕地權放棄書，向耕地所在地公所申請終止耕地三七五租約，陳先生依規定，給予余先生補償費1,100萬元。
國稅局在2024年綜所稅申報期開始前就發現此情況，主動輔導余先生應在法定申報期間內，依所得稅法規定，以該補償費的半數550萬元列為其他所得，併入綜所稅申報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言