三七五租約補償費 要報稅

財政部北區國稅局表示，佃農因耕地出租人收回三七五租約耕地時，所領取的補償費用，依《所得稅法》規定，補償費屬變動所得，應申報綜合所得稅，不過僅需以半數作為當年度所得，其餘半數免稅。

北區國稅局舉例，納稅人陳先生（地主）與A公司土地買賣案件，經調閱交易標的物土地謄本與土地異動索引，並函請買賣雙方提供相關資料，查得佃農余先生（化名）在2024年與陳先生簽訂耕地權放棄書，向耕地所在地公所申請終止耕地三七五租約，陳先生依規定，給予余先生補償費1,100萬元。

國稅局在2024年綜所稅申報期開始前就發現此情況，主動輔導余先生應在法定申報期間內，依所得稅法規定，以該補償費的半數550萬元列為其他所得，併入綜所稅申報。