新聞中的法律／營業秘密管理 兩個提醒

近期科技圈熱議話題，莫過於台積電接連發起的兩場法律行動：分別是針對供應鏈夥伴的前員工竊密，以及控告跳槽至競爭對手的前高階主管。

這也讓大家意識到，竊取商業機密的事件其實正發生在你我身邊，而營業秘密也不是「關在櫃子的武器」，而是真的會派上用場的權利，當大企業都要大動作以法律戰捍衛權利，那麼在台灣占大宗的中小企業，面對的營業秘密外流風險，恐怕只會更多。企業主在進行營業秘密管理時，有兩點提醒。

首先要談的，是發生在台積電與其設備供應商的案件。曾任職台積電、後跳槽至該供應商的工程師，涉嫌以手機翻拍機密參數，而侵害營業秘密。值得注意的是，檢方日前不僅起訴該名工程師，更認定該供應商未盡監督之責，同以營業秘密法起訴該公司並求處高額罰金。

這就是許多企業主容易忽略的「法人併罰責任」（兩罰規定）。當員工因為「執行業務」而侵害他人營業秘密時，除非公司能舉證已「盡力防止」，否則公司也須一併受罰。這在營業秘密法、國家安全法（涉及國家核心關鍵技術）都有相關規定。

換句話說，企業不能只是雙手一攤，說「是員工個人行為，我不知情」就能免責。法律要求雇主須建立完善監管機制並予以落實。過去處理過很多案件，都是員工為求表現而以不正方法「偷」了別人技術回來用，雇主不知情，直到檢調搜索，之後被以此規定起訴，不僅冤枉賠上商譽，還得面臨鉅額刑事罰金責任、以及民事連帶求償。防範內鬼，不是只保護自己不被偷，也要防止員工去偷別人。

第二，完善的「離職管理」是保護公司的最後一道防線。台積電前資深副總跳槽競爭對手爭議案中，台積電展現了成熟企業該有的防護機制「冷卻期」，在該高階主管退休離職前一年半，就制度性地調任其至策略單位，遠離核心研發第一線。這也是國際級企業標準的風險控管手段，讓關鍵人才在待遇不變情況下「軟著陸」，隔離最新技術，使其掌握資訊隨時間自然淡化失效，因此未必要以「冷凍」或辦公室政治來解讀。

然而據報導，該高階主管在此期間內仍藉機反向刺探公司技術，這也提醒我們，營業秘密保護絕不只是靠一紙保密協議或離職切結即可，還要做到三件事。首先是分級管理，核心技術應有嚴格的存取權限，即便是高階主管，非業務相關也不應隨意調閱：其次是離職檢核，針對關鍵人才異動，可參考上述所提作法，設立適當脫密程序或競業禁止期間；第三，留存數位證據留存，數位足跡是很有力的佐證，企業應適度建置資料外洩防護系統，確保發生爭議時，人員無從隨意抗辯這是「大腦裡的記憶」，而是「具體檔案與數據」。

營業秘密是企業命脈，這些事件也發生在任何產業，絕非科技業獨有，營業秘密攻防戰就在你我身邊。對於企業主而言，建立制度雖有成本，但缺乏制度的代價往往更是毀滅性且無法補救的，及早建立營業秘密保護管理制度，絕對是值得的投資。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者歐芯萌整理）