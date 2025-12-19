台灣金聯包租代管鎖定年長者市場 留住房子享增值、免管理等收租

台灣金聯子公司力興資產與台企銀19日簽署合作備忘錄，針對包租代管、安養信託等業務展開異業合作，在台企銀辦理安養信託的年長者，將房屋交由台灣金聯包租代管，免除房屋管理責任，留房養老的同時，也有穩定房租收入來源。

台灣金聯今年10月底開辦包租代管業務，11月27日得標財政部國產置北區分署11戶包租代管案件，12月再與台企銀展開異業合作。

台灣金聯董事長宮文萍表示，這項業務因為是採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位，近期還會有更多的合作案好消息傳出，擴大台灣金聯的包租代管業務。

宮文萍指出，雙北地區的年長者，居住在自有但無電梯舊公寓，出入非常不便，若能透過安養信託方式，將房屋委由包租代管專業團隊處理，即可解決年長者擔任房東所面臨的困境。

年長屋主透過安養信託，將不動產交由台灣金聯公司出租，在扣除信託管理費用後，屋主即可享受房屋租金收入，避免可能產生的管理法律責任或風險，並保有房產，持續享受房產增值潛力，自己則可另外選擇有電梯的房屋或養生村居住。

包租代管業務內容有多種選擇，包租部分，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主也可保留出租權。另外，提供代租服務，協助尋找合適租客或代找適合物件服務。

宮文萍表示，就算不是年長者，單純只想收租或是無暇管理的房東，也可以直接找台灣金聯包租代管，減輕屋主負擔。