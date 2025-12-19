快訊

【即時短評】台灣的「民主進步」 是在凱道罵習近平和普亭？

北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治

北車、中山隨機攻擊案 嫌犯張文行凶動線為何？蔣萬安回應

台灣金聯包租代管鎖定年長者市場 留住房子享增值、免管理等收租

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣金聯董事長宮文萍（左）19日與台企銀總經理李國忠共同簽署共同簽署合作備忘錄，將在包租代管、安養信託等業務展開異業合作，再創公公合作新模式。圖／台灣金聯提供
台灣金聯董事長宮文萍（左）19日與台企銀總經理李國忠共同簽署共同簽署合作備忘錄，將在包租代管、安養信託等業務展開異業合作，再創公公合作新模式。圖／台灣金聯提供

台灣金聯子公司力興資產與台企銀19日簽署合作備忘錄，針對包租代管、安養信託等業務展開異業合作，在台企銀辦理安養信託的年長者，將房屋交由台灣金聯包租代管，免除房屋管理責任，留房養老的同時，也有穩定房租收入來源。

台灣金聯今年10月底開辦包租代管業務，11月27日得標財政部國產置北區分署11戶包租代管案件，12月再與台企銀展開異業合作。

台灣金聯董事長宮文萍表示，這項業務因為是採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位，近期還會有更多的合作案好消息傳出，擴大台灣金聯的包租代管業務。

宮文萍指出，雙北地區的年長者，居住在自有但無電梯舊公寓，出入非常不便，若能透過安養信託方式，將房屋委由包租代管專業團隊處理，即可解決年長者擔任房東所面臨的困境。

年長屋主透過安養信託，將不動產交由台灣金聯公司出租，在扣除信託管理費用後，屋主即可享受房屋租金收入，避免可能產生的管理法律責任或風險，並保有房產，持續享受房產增值潛力，自己則可另外選擇有電梯的房屋或養生村居住。

包租代管業務內容有多種選擇，包租部分，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主也可保留出租權。另外，提供代租服務，協助尋找合適租客或代找適合物件服務。

宮文萍表示，就算不是年長者，單純只想收租或是無暇管理的房東，也可以直接找台灣金聯包租代管，減輕屋主負擔。

金聯 台企銀 租屋 房東

延伸閱讀

台中斥資8千萬拆天橋拓寬人行道 打造安心通學路

台灣金聯攜手臺灣企銀 結合包租代管、安養信託業務

北市仁愛路3段女工人21樓墜樓亡 勞檢處最高30萬並勒令停工

工地電梯操作員墜地亡 北市勞檢開罰30萬電梯停工

相關新聞

要多繳稅了！北市115年公告地價上漲 自住、非自住差很大

台北市今公布115年公告土地現值及公告地價，公告地價上漲3.9%，北市地價稅也將上漲，民眾荷包縮水。不過據分析，57%的...

帶車返國更方便 關務署修正進口舊汽車作業要點

為簡化旅客攜回自用舊汽車核估作業，關務署於日前修正「進口舊汽車核估作業要點」（下稱作業要點），增訂旅客因留學、公務或工作...

環部修正發布溫室氣體盤查辦法 擴大列管460餘家企業

環境部今年公告擴大列管事業預估約460餘家，盤查申報採「三不一沒有」原則，不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。環...

政府撥補勞保入法過頭關 立院初審通過 每三年檢討財務

立法院衛環委員會昨（18）日初審通過《勞工保險條例》修法，將政府撥補明文納入勞保財源，同時應每三年檢討勞保財務；另附帶決...

企業列報修繕費 兩種情境

財政部北區國稅局表示，企業申報營所稅，若有修繕費支出，應以實際發生且與營業活動有關的相關支出為限，而依據修繕費支出性質、...

最低工資補貼 政府匡列20億元

勞動部昨（18）日公告委託經濟部產業發展署辦理明年最低工資補貼業務表示，此次補貼對象僅限「製造業廠商」，補貼方向主要參照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。