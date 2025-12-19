非自願離職者賣房 若出租就不適用房地合一20%稅率

快訊

中央社／ 台北19日電

財政部北區國稅局今天表示，個人如因調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20%，不過，相關要件缺一不可，若持有房屋期間有出租情形，就不適用20%優惠稅率。

財政部北區國稅局今天舉行例行記者會，說明依照所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下之房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20%。

北區國稅局指出，財政部在2021年6月11日公告，適用調職或非自願離職者，5年內交易享有20%稅率的適用要件有3個。

北區國稅局表示，一是個人或配偶在工作地點購買房屋，土地辦竣戶籍登記並居住，二是無出租、供營業或執行業務使用，三是因調職或有符合就業保險法第11條第3項規定的非自願離職情事，或符合職業災害勞工保護法第24條規定終止勞動契約，須離開原工作地而出售該房屋、土地者，3要件須全部符合，才能適用優惠稅率。

北區國稅局進一步舉例，甲君2023年3月購入新北市房地，2024年2月出售房地，自行申報課稅所得新台幣220萬元，並按非自願離職適用稅率20%計算繳納應納稅額44萬元。但國稅局發現，甲君持有房屋、土地期間在2年內，適用稅率45%，計算核定房地合一所得稅應納稅額為99萬元，補徵稅額55萬元。

北區國稅局指出，甲君不服申請復查，主張在工作地點購入新北市房地並設籍自住，後因遭任職A公司辭退，因此出售房屋，應按非自願離職適用稅率20%課稅。但查核發現，甲君持有房地期間，有出租情形，不符合前述財政部公告的規範要件，因此復查後駁回。

國稅局 離職

