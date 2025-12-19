要多繳稅了！北市115年公告地價上漲 自住、非自住差很大

台北市今公布115年公告土地現值及公告地價，公告地價上漲3.9%，北市地價稅也將上漲，民眾荷包縮水。不過據分析，57%的自住戶，1戶1年平均每戶增加198元，不過另外43%的非自用戶，稅率是千分之10起跳，最高累進至千分之55，甚為可觀。

台北市115年公告土地現值及公告地價，經地價評議委員會評定完成今天公布，每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值，較114年下跌0.31%；每2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價，則較113年上漲3.90%。

據了解，自用戶稅率是千分之2，非自用戶的稅率是千分之10起跳，最高累進至千分之55，一般來說同樣地段同樣面積的土地，自用戶與非自用戶差距至少5倍起跳，擁有土地面積多的地主稅率，最高會累進到最高千分之55，明年11月的稅單，就會看見增加多少。

至於近1年北市不動產市場，地政局長王瑞雲表示，雖然呈現「量縮價微跌」，但累計2年不動產價格變動仍呈現上漲，其中住宅價格指數自112年9月至114年8月上漲7.57%；商辦租金指數自112年第3季至114年第2季上漲3.74%。

根據地政局統計，115年地價作業調查期間，從113年9月2日至114年9月1日，全市不動產買賣登記案量2萬5227件，較前一年同期3萬116件減少4889件，跌幅16.23%，主要係受不動產貸款信用管制措施影響，整體交易量能降溫。

不動產交易價格部分，依地政局發布相關指數資料顯示，113年9月至114年8月台北市住宅價格指數下跌3.14%，113年第3季至114年第2季台北市商辦租金指數上漲1.32%，商辦市場表現優於住宅市場，顯示在公共建設及產業政策持續推動下，工商活動穩健發展，支撐商辦及廠辦需求。