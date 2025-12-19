帶車返國更方便 關務署修正進口舊汽車作業要點

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
為簡化旅客攜回自用舊汽車核估作業，關務署於日前修正「進口舊汽車核估作業要點」（下稱作業要點），增訂旅客因留學、公務或工作而攜回之自用舊汽車得提供原購車價格證明，適用折舊表核定完稅價格，並自明年1月1日施行，簡化作業程序，維護納稅人權益。

關務署說明，現行旅客攜回之國外自用舊汽車，由進口地海關就實到貨物認定之型式（MODEL YEAR）及配備等，依序採用交易價格法、同樣貨物交易價格法、類似貨物交易價格法、國內銷售價格法、計算價格法及合理方法（關稅法第29條至第35條）核估完稅價格。前開核估作業程序較為複雜，旅客不易理解，且不易預估其應繳納之進口稅費。

為簡化核估作業，民眾可清楚瞭解其應繳納之進口稅費，並避免徵納雙方爭議，爰於作業要點第8點增訂，旅客因留學、公務或工作，而於國外旅居超過1年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上之本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得直接依折舊表（作業要點附表2）計算折舊率，並核定完稅價格。

留學 海關

