快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

企業列報修繕費 兩種情境

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部北區國稅局表示，企業申報營所稅，若有修繕費支出，應以實際發生且與營業活動有關的相關支出為限，而依據修繕費支出性質、所產生的效能，共分為兩種情境列報，一是列為當年度費用，二是列為資本支出，依年限分攤折舊。

北區國稅局解釋，營所稅查核準則規定，營利事業未實現的費用及損失，除特定情況外，原則上不予認定，因此企業若要列報修繕費，同樣僅限已實現、已發生的支出。

另外，國稅局提醒，依規定，修繕費支出若支出金額超過8萬元，且足以增加原有資產價值、耐用年限超過兩年，應將該支出列為資本支出，加入原資產實際成本餘額內計算，依其效能所及年限分攤折舊費用。

何謂可增加原有資產價值的修繕費？國稅局舉例，像是室內配電設備換置、為了防水加築水泥圍牆等。

國稅局表示，營利事業在會計年度結束前，如有尚未實際發生而自行估列及未依規定資本化的修繕費，稽徵機關將依法予以調整補稅，並依所得稅法規定，就核定補徵的稅額按日加計利息。

舉例來說，甲公司2023年營所稅結算申報，列報修繕費1.5億元，國稅局查核發現，公司按月估列修繕費，在當年度結束前，尚未實際發生支出合計約1億元；另外有部分修繕費，單筆支出超過8萬元，且具有延長原設備使用年限或提高資產效能金額合計4,000萬元。

國稅局依規定調減估列修繕費支出及轉列原設備資本支出認列折舊費用，補稅高達2,700萬元，同時要加計利息。

國稅局提醒，營利事業列報費用或損失時，應特別留意相關法令所規範損失及費用之認列規定，並妥善留存發票及領料單據，以備查核，避免因列報不當而遭調整補稅。

國稅局 資本支出 營所稅

延伸閱讀

爆紅涼糕哥遭控訴「切糕有食安疑慮」還逃漏稅！新北衛生局說話了

借貸呆帳 不能列扣除額

醫院收據無紙化成趨勢 台大醫院明年元旦起不主動列印「這張紙」

健康儲蓄帳戶擴大實施 可享3大稅務優惠

相關新聞

政府撥補勞保入法過頭關 立院初審通過 每三年檢討財務

立法院衛環委員會昨（18）日初審通過《勞工保險條例》修法，將政府撥補明文納入勞保財源，同時應每三年檢討勞保財務；另附帶決...

企業列報修繕費 兩種情境

財政部北區國稅局表示，企業申報營所稅，若有修繕費支出，應以實際發生且與營業活動有關的相關支出為限，而依據修繕費支出性質、...

最低工資補貼 政府匡列20億元

勞動部昨（18）日公告委託經濟部產業發展署辦理明年最低工資補貼業務表示，此次補貼對象僅限「製造業廠商」，補貼方向主要參照...

生前已除權息 股利屬遺產

財政部南區國稅局表示，被繼承人生前買賣股票，若是所投資公司公告除權息交易日在死亡日之前，即使是在死亡日後才配發股利，仍屬...

防制詐欺犯罪 訂禁奢條款

立法院內政委員會昨（17）日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，另修正高額財產損害加重詐...

財長：稅收短徵 非財政惡化

今年稅收將短徵，財政部長莊翠雲昨（17）日表示，稅收短徵不代表財政惡化，實際上稅收仍在成長，全年實徵數與預算數約差距1％...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。