生前已除權息 股利屬遺產

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，被繼承人生前買賣股票，若是所投資公司公告除權息交易日在死亡日之前，即使是在死亡日後才配發股利，仍屬「死亡時」所遺財產，應計入遺產總額。

南區國稅局解釋，遺產稅主要是對被繼承人所遺留的財產課稅，只要是被繼承人死亡時遺留的財產，都應併入遺產申報；如被繼承人所投資公司已公告的除權或除息交易日在「死亡日之前」，就代表被繼承人死亡前已取得配發股利的權利，因此股利就算是死亡時所遺留下的財產，應併入遺產申報。

例如，被繼承人吳先生（化名）於2025年8月20日死亡，遺有A上市公司股票，而A公司公告的除息交易日為2025年7月16日，但A公司股利發放日為8月27日，時間落在吳先生死亡日後，儘管如此，該股利仍屬吳先生遺產，應計入遺產總額計算。

死亡 遺產稅 股利

