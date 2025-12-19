最低工資補貼 政府匡列20億元

勞動部昨（18）日公告委託經濟部產業發展署辦理明年最低工資補貼業務表示，此次補貼對象僅限「製造業廠商」，補貼方向主要參照2023年疫情期間對基本工資的補貼方案，經費由韌性特別預算支應，上限不超過20億元。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，補貼對象將以受國際情勢及關稅影響的「製造業廠商」為主，其營收在這段期間相較前一年度、同期，減少達一定比率，作為判斷標準。

她提到，補貼金額參考過去補貼方向，以該企業最低工資災保投保級距內的投保人數，來計算定額補貼費用，跟2023年一樣適用全薪跟部分薪資，詳細金額尚待經濟部產發署研擬後公布。補貼經費來源，由韌性特別預算支應，額度上限20億元。

黃琦雅指出，最低工資補貼方案，主要支持受國際情勢影響的傳產和中小企業，也是聘用移工的主要群體。若勞動部將此方案排除移工，會弱化這些業者受到幫助的力道。因此，明年最低工資補貼方案，在計算「該企業最低工資災保投保級距內的投保人數」時將列入移工。