政府撥補勞保入法過頭關 立院初審通過 每三年檢討財務

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院衛環委員會18日初審通過《勞工保險條例》修法，將政府撥補明文納入勞保財源，同時應每三年檢討勞保財務。記者黃仲明／攝影
立法院衛環委員會昨（18）日初審通過《勞工保險條例》修法，將政府撥補明文納入勞保財源，同時應每三年檢討勞保財務；另附帶決議，請勞動部向行政院爭取，以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞保基金，穩定基金流量。

為確保勞保制度穩健，勞動部、朝野立委皆提案修正勞保條例，將政府撥補承諾明確入法，昨日在立法院衛環委員會討論，順利獲得共識。

根據修正條文，明定勞工保險基金來源包括六大類，除了創立時政府一次撥付之金額、當年度保險費及其孳生之收入與保險給付支出之結餘、保險費滯納金、基金運用之收益、其他財源挹注及相關收入外，新增政府撥補金額。

修正條文也指出，政府撥補金額，在勞保條例修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補；遇當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。

政府為穩定勞保財務，自2020年起逐年撥補勞保基金，自2024年起，撥補金額年年超過1,000億元，2024至2026年加計公務預算、特別預算，撥補金額分別皆達1,300億元。其中2026年仍待立法院審議，若獲通過，七年來合計撥補勞保金額將達5,170億元

另外，修正條文也規定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，條文施行後，中央主管機關應至少每三年檢討勞保財務。

先前部分立委主張，應明訂每年撥補金額，但昨日並未堅持，不過仍通過兩案附帶決議。附帶決議第一案，請勞動部秉持保障勞工生活促進社會安定，確保跨世代勞工都能享有合理保障，強化社會團結原則，持續研議相關勞保制度改革及財源穩定政策。

第二案，則是請勞動部向行政院積極爭取，以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞工保險基金，以穩定基金之流量，確保制度穩健運作。

另外，外界關注勞保最高薪資級距九年未調整，未來是否研議調整？勞動部長洪申翰表示，這攸關整體勞保基金財務情境，勞動部會綜合審慎評估。

勞保基金 保險 勞動部

