財長：稅收短徵 非財政惡化

今年稅收將短徵，財政部長莊翠雲昨（17）日表示，稅收短徵不代表財政惡化，實際上稅收仍在成長，全年實徵數與預算數約差距1％至2％，落差並不大；她強調，主計總處預估今年經濟成長率7.37％，部分會反映在明年稅收。

立法院財政委員會昨日審查《海關進口稅則》修正案，莊翠雲列席報告並備詢，朝野立委關注今年稅收情況。

據財政部日前統計，今年前11月總稅收3兆5,813 億元，年增0.3％，實徵淨額占全年預算數94.2％，距離年度預算目標還有2,206億元差距。財政部預估，今年將終結連四年超徵，短徵規模將達300億至500億元。

民進黨立委郭國文質詢，今年稅收預算，實質上是增加4,705億元，立院審查時又加碼105億元，現在短徵300至500億元，被外界解讀為經濟衰退，財政部要解釋清楚。

國民黨立委林德福指出，主計總處日前上修今年經濟成長率至7.37％，是十多年來新高，何以今年稅收會呈現短徵？是否代表財政轉壞？

莊翠雲解釋，前11月總稅收3兆5,813億元包含中央與地方，若僅看中央，今年中央政府稅收預算數比去年稅收實徵數編列高出947億元，截至11月底，屬於中央的稅收實徵數2兆6,350億元，比去年同期增加539億元，預估預算數跟實徵數間的差距，預估今年兩者差距大概只在1％至2％之間，這已經相當準確。她也指出，今年經濟成長率7.37％，有些稅收會到明年才會呈現，例如所得稅。

林德福指出，今年稅收短徵，但稅收比預算數少是中央的責任，是否擔心影響地方統籌分配稅款短撥？莊翠雲解釋，中央統籌分配稅款是用公式來計算，在財劃法裡面，對於所得稅、貨物稅、營業稅有多少比例是進到中央統籌分配稅款，再依照公式分配給各地方政府，在年底就會通知各地方政府他們的分配預估數，並且按照預算數來做分配。

到年度執行時，會按實徵數分配，如果當年稅收超過預算數，中央統籌分配稅款會比原來通知數高的話，財政部會進行第13次撥付，但實徵數跟預算數有差距時，也會事先通知地方政府因應。