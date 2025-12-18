防制詐欺犯罪 訂禁奢條款

立法院內政委員會昨（17）日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，另修正高額財產損害加重詐欺罪要件，針對造成100萬元以上之高額財產損害，或教唆、利用未成年人、80歲以上或非本國籍人士的詐欺行為，加重刑責。

昨日初審條文明定，使人交付財物或財產上利益達100萬元者，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金；使人交付財物或財產上利益達1,000萬元者，處五年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金；若利益達1億元，可處七年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。

內政部長劉世芳表示，此次修法有三方向，包括加重處罰、加速處理、加強保障。劉世芳指出，此次針對涉案嫌疑人列入「禁奢條款」，例如像太子集團，這些詐騙集團大搖大擺地吃喝玩樂，對詐欺案被害人而言情何以堪，因此修法增訂，法院量刑時應注意詐欺犯罪行為人犯罪後生活，有無逾越一般人通常程度，為科刑輕重標準。