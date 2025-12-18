快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

防制詐欺犯罪 訂禁奢條款

經濟日報／ 記者歐芯萌邱琮皓／台北報導

立法院內政委員會昨（17）日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，另修正高額財產損害加重詐欺罪要件，針對造成100萬元以上之高額財產損害，或教唆、利用未成年人、80歲以上或非本國籍人士的詐欺行為，加重刑責。

昨日初審條文明定，使人交付財物或財產上利益達100萬元者，處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金；使人交付財物或財產上利益達1,000萬元者，處五年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金；若利益達1億元，可處七年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。

內政部長劉世芳表示，此次修法有三方向，包括加重處罰、加速處理、加強保障。劉世芳指出，此次針對涉案嫌疑人列入「禁奢條款」，例如像太子集團，這些詐騙集團大搖大擺地吃喝玩樂，對詐欺案被害人而言情何以堪，因此修法增訂，法院量刑時應注意詐欺犯罪行為人犯罪後生活，有無逾越一般人通常程度，為科刑輕重標準。

詐欺 劉世芳 詐騙集團

延伸閱讀

劉世芳證實簽署復職申請公文 高虹安上班時間交由新竹市府處理

涉貪停職中 劉世芳：高虹安新竹市長復職申請已經「簽了」

詐防條例加重處罰過初審 劉世芳：太子集團大吃大喝被害人情何以堪

高虹安可領一年五個月停職未發半數本俸 劉世芳：復職後 照程序走

相關新聞

防制詐欺犯罪 訂禁奢條款

立法院內政委員會昨（17）日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，另修正高額財產損害加重詐...

財長：稅收短徵 非財政惡化

今年稅收將短徵，財政部長莊翠雲昨（17）日表示，稅收短徵不代表財政惡化，實際上稅收仍在成長，全年實徵數與預算數約差距1％...

網購報關 明年須「預先委任」

跨境網購族注意，海關為防杜民眾遭冒名報關，昨（17）日預告修正相關辦法，將於明年3月1日起，針對簡易申報進口快遞貨物，全...

育嬰留停津貼 最長14個月

勞動部昨（17）日預告《就業保險法》修法，共三大重點。首先是有條件延長育嬰留停津貼，未來雙親合計最高可請領14個月；第二...

合建分屋 期限內報繳契稅

桃園市地方稅務局表示，不動產的買賣、交換、贈與，都可能涉及契稅課徵。如果是地主出地、建商出資的合建分屋形式，也應在規定期...

連4年稅收超徵中斷…今年稅收恐短徵 莊翠雲：不是財政轉壞

財政部統計處日前公布最新統計，截至11月底，稅收入帳3兆5,813億元，年增0.3％，但初步預估全年會低於預算數300至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。