合建分屋 期限內報繳契稅

桃園市地方稅務局表示，不動產的買賣、交換、贈與，都可能涉及契稅課徵。如果是地主出地、建商出資的合建分屋形式，也應在規定期限內申報契稅。

實質上，地主以土地跟建商交換取得房屋，所以仍應該申報交換契稅，交換不動產等值部分適用交換稅率2%課徵契稅，差額部分則按6％買賣稅率課徵。

舉例來說，阿桃建設公司與地主園哥約定合建分屋，房屋興建完成後，園哥以起造人名義辦理建物所有權第一次登記，取得標準價格800萬元的房屋（核定契價） ，並移轉600萬元的土地（公告現值）給建商。

600萬部分適用「交換」稅率2％，差額200萬元部分適用「買賣」稅率6％，合計稅額24萬元。

稅務局提醒，合建分屋地主務必在使用執照核發日起60日內申報繳納契稅。