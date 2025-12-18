快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

合建分屋 期限內報繳契稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

桃園市地方稅務局表示，不動產的買賣、交換、贈與，都可能涉及契稅課徵。如果是地主出地、建商出資的合建分屋形式，也應在規定期限內申報契稅。

實質上，地主以土地跟建商交換取得房屋，所以仍應該申報交換契稅，交換不動產等值部分適用交換稅率2%課徵契稅，差額部分則按6％買賣稅率課徵。

舉例來說，阿桃建設公司與地主園哥約定合建分屋，房屋興建完成後，園哥以起造人名義辦理建物所有權第一次登記，取得標準價格800萬元的房屋（核定契價） ，並移轉600萬元的土地（公告現值）給建商。

600萬部分適用「交換」稅率2％，差額200萬元部分適用「買賣」稅率6％，合計稅額24萬元。

稅務局提醒，合建分屋地主務必在使用執照核發日起60日內申報繳納契稅。

建商

延伸閱讀

興富發攻商辦 只租不賣

掌握外國人取得不動產狀況 日本擬明年起強制登記國籍

海外置產新熱點！馬來西亞馬六甲酒店式公寓台人占一半

協助解決繼承事件還擔任志工26年 李逸華獲頒新北績優地政士

相關新聞

防制詐欺犯罪 訂禁奢條款

立法院內政委員會昨（17）日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正案，針對詐欺案被告增訂「禁奢條款」，另修正高額財產損害加重詐...

財長：稅收短徵 非財政惡化

今年稅收將短徵，財政部長莊翠雲昨（17）日表示，稅收短徵不代表財政惡化，實際上稅收仍在成長，全年實徵數與預算數約差距1％...

網購報關 明年須「預先委任」

跨境網購族注意，海關為防杜民眾遭冒名報關，昨（17）日預告修正相關辦法，將於明年3月1日起，針對簡易申報進口快遞貨物，全...

育嬰留停津貼 最長14個月

勞動部昨（17）日預告《就業保險法》修法，共三大重點。首先是有條件延長育嬰留停津貼，未來雙親合計最高可請領14個月；第二...

合建分屋 期限內報繳契稅

桃園市地方稅務局表示，不動產的買賣、交換、贈與，都可能涉及契稅課徵。如果是地主出地、建商出資的合建分屋形式，也應在規定期...

連4年稅收超徵中斷…今年稅收恐短徵 莊翠雲：不是財政轉壞

財政部統計處日前公布最新統計，截至11月底，稅收入帳3兆5,813億元，年增0.3％，但初步預估全年會低於預算數300至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。