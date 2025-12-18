網購報關 明年須「預先委任」

跨境網購族注意，海關為防杜民眾遭冒名報關，昨（17）日預告修正相關辦法，將於明年3月1日起，針對簡易申報進口快遞貨物，全面實施「預先委任」制度。

也就是說，民眾跨境網購後，必須利用「EZ WAY易利委」APP（實名認證APP）確認報關業者推播的報關資訊與實際購買貨物是否相符，預先完成委任報關後，貨物才能報關。

財政部關務署表示，過去曾發生民眾在快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，關務署自2021年起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理進口貨物申報，目的是確認每件快遞貨物實際收貨人，杜絕冒名報關，保護民眾權益。

關務署說明，推動預先委任措施至今，進口快遞貨物採預先委任報關占比逐年成長，截至11月底已逾八成，因此預計明年3月1日起全面實施，呼籲國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，在貨物運抵台灣前，先以實名認證App推播貨物資訊給民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。

關務署呼籲，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證App推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關。

海關特別提醒，民眾千萬別將自身實名認證App註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。